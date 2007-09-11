"Современник" в Париже

анонс

«Добрый театр» совместно с компанией «Славянский мост» представил мюзикл для взрослых «Мата Хари» с Теоной Дольниковой в заглавной роли.

18 февраля 2013

Новый Год - на сцене

Как обычно, актеры встречают Новый Год, практически, на сцене: кто-то успевает домой к 12 ночи, а некоторые и после Нового Года спешат на детский утренник.