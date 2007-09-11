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"Современник" в Париже

11 сентября
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11 сентября 2007
Гастроли театра "Современник" в Париже - с 11 по 15 сентября на сцене "Театра де Пари". Это первый выезд коллектива в Париж. "Современник" в середине 70-х перестал быть выездным из-за отказа от поездки в Швецию и Норвегию. КГБ не выпустил нескольких артистов труппы. С началом перестройки театр продолжил гастроли за рубежом.
"Современник" показал парижанам два спектакля. Открыл гастроли 11 сентября "Крутой маршрут" по книге Евгении Гинзбург (главные роли в этом спектакле исполняют Марина Неелова, Лилия Толмачева и Лия Ахеджакова) , а 14 и 15 сентября труппа сыграла "Вишневый сад" - в 2007 году этой постановке исполнилось 10 лет.
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