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«Золотой Ключик» - в регионах

12 сентября
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12 сентября 2009
С сентября 2009 года по май 2010 г.г. пройдут региональные отборочные туры II Международного Фестиваля школьных театров на русском языке «Золотой ключик», который проходит в рамках выполнения Федеральных целевых программ: «Дети России», «Русский язык», «Культура России».
Целями и задачами фестиваля являются: пропаганда и распространение русского языка и русской культуры в регионах России и за рубежом, пропаганда здорового образа жизни и профилактика наркомании и алкоголизма, воспитание нравственных и культурных ценностей у детей, сглаживание национальных, социальных и экономических противоречий, помощь одаренной молодежи.
Фестиваль организуют ООО Продюсерский Центр «Золотая Звезда» при поддержке Всероссийской политической партии «Единая Россия», Министерства иностранных дел РФ и Министерства культуры РФ. Президентом фестиваля является народный артист России Алексей Гуськов.
В профессиональное жюри фестиваля войдут известные деятели культуры и искусства России, представители правительственных и общественных организаций, театральные и музыкальные критики и искусствоведы, которые будут оценивать работы участников по следующим номинациям: драматический, кукольный и музыкальный спектакль.
Отборочные туры будут проходить в различных областях России по заранее составленному графику. Они будут проведены в Астрахани, Архангельске, Твери, Казани, Мурманске, Иркутске, Благовещенске (Амурской обл.), Белгороде, Воронеже, Санкт-Петербурге и других городах России.
В фестивале примут участие коллективы школьных театров России, ближнего и дальнего зарубежья.
В рамках каждого отборочного тура будут проходить театрализованное представление и форумы: «Я против наркотиков», «Культурное и духовное возрождение России», «Мы – дети мира», где взрослые и дети обсудят эти животрепещущие проблемы современности и выработают свои предложения для руководства страны. Также будут проведены благотворительные акции.
Конкурс финалистов региональных отборочных туров и коллективов из других государств пройдет в Москве в середине мая 2010 года и завершится торжественной церемонией награждения победителей и Гала-концертом, в котором примут участие, как юные лауреаты фестиваля, так и знаменитые актеры театра и кино.
15 сентября в 15.30 в Информационном Центре Партии «Единая Россия» по адресу: Переяславский переулок, дом 4 (От станций метро «Рижская» и Проспект Мира» 5-7 минут пешком), - состоится пресс-конференция, посвященная фестивалю. В ней примут участие: народный артист России Алексей Гуськов, депутат Государственной Думы РФ, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова, представители Партии «Единая Россия», Государственного Антинаркотического Комитета и других правительственных и общественных организаций.
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персоны
Алексей Гуськов

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№ 2
Киселева Римма (Р.Б. г.Октябрьский)   2.10.2009 - 00:11
Здравствуйте,уважаемые организаторы фестиваля!Мы бы тоже хотели принять участие в вашем конкурсе с мюзиклом "Бременские музыканты".Не смогли бы вы прислать нам положение.Мы из Республики... читать далее>>
№ 1
ольга ш. (москва)   25.09.2009 - 21:46
Уважаемые организаторы фестиваля! Подскажите, как можно зарегистрироваться в качестве участника? Школьная театральная студия "Восхождение"(шк.1332) желает представить на суд жюри спектакль... читать далее>>
Всего сообщений: 2
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