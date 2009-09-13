Международная Чеховская лаборатория в сентябре

анонс

16 сентября 2007 Дебют Дмитрия Дюжева на сцене МХТ им. Чехова В последних числах октября (29-го и 30-го) МХТ им. Чехова пригласил зрителей на премьеру комедии. Один из самых успешных режиссеров – Евгений Писарев – выпустил пьесу Кену Людвига "Примадонны": два молодых безработных актера узнают, что миллионерша преклонных лет разыскивает потерявшихся в детстве племянниц, дабы отдать им свои миллионы.

11 февраля 2007 Не бывает моды на доброту.. 1-го июня в театре "Современник" состоялся благотворительный вечер в помощь детям, больным раком крови. Средства, собранные на концерте (как и в прошлом, 2005, году), пойдут на медикаменты и оборудование для региональных больниц.

11 января 2015 «Признание в любви» 2 апреля Благотворительный Фонд поддержки деятелей искусства «Артист» провел благотворительный концерт «Признание в любви».