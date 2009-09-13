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"Человек - джентльмен" в ТЦ "На Страстном"

13 сентября
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13 сентября 2009
Проект "Питер-Москва-Питер" представляет «НАШ ТЕАТР» на площадке ТЦ "На Страстном". "НАШ ТЕАТР" создан в 2000 на базе СПб ГКФУ "Петербург-концерт" из выпускников СПГАТИ (класс В.В.Петрова) и сейчас является одним из самых заметных и востребованных театров Санкт-Петербурга.
Художественным руководителем театра стал Лев Яковлевич Стукалов, педагог курса и режиссер-постановщик дипломных спектаклей «Липериада» по повести "За спичками" М.Лассила и "Лав" М.Шизгала. На эти учебные работы, игравшиеся, на Малой сцене академии, было не попасть «ни за какие коврижки». У курса образовался круг преданных поклонников, среди которых были такие видные деятели культуры, как А. Калягин, Д. Гранин, А. Белинский, политические деятели, чиновники и предприниматели. И любители театра, и искушенные профессионалы помнят эти, легендарные, курсовые спектакли: "Дело корнета О-ва" по пьесе Е.Греминой; "Лав"- комедия-фарс по пьесе М.Шизгэла и комический музыкальный эпос "Липериада" по мотивам повести финского писателя М.Лассила…

«Человек - джентльмен»
Уморительно смешной спектакль!!!!
Запутанный сюжет (ВСЕ ИЗ-ЗА ЛЮБВИ!!!), нелепые и трогательные персонажи, смешные тексты, смешные ситуации. Все это дает зрителю возможность весело отдохнуть, любуясь на игру актеров «Нашего театра», которые и сами наслаждаются игрой в этой чудесной танцевально-музыкальной постановке заслуженного артиста России Льва Стукалова. Его безудержной режиссерской фантазией созданы комедии «Липериада» и «Лав», так полюбившиеся зрителям. Пьеса, написанная молодым Эдуардо де Филиппо (классическая комедия положений), буквально до краев наполнена жаром итальянского темперамента, ароматом Средиземноморья, а самое главное, импровизационной стихией молодых талантливых артистов.
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"Человек - джентльмен" в ТЦ "На Страстном" фотографии
"Человек - джентльмен" в ТЦ "На Страстном" фотографии
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№ 1
Яна (Москва)   14.09.2009 - 01:05
Спектакль состоится в ТЦ "На Страстном" 25 сентября в 19.00. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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