Художник, кисти, краски и... музыка Рахманинова

14 и 18 сентября в Киноклубе на Винзаводе
состоялись премьерные показы перформанса «CV.Рахманинов»
.
На сцене в реальном времени работал художник Евгений Атанов
. То, что случилось за 50 минут, диктовало только вдохновение.
Классическая музыка, джазово-фольклорные импровизации от Тимура Некрасов
а и документально-образный видеоряд. Все это - творческая среда для работы художника. На глазах зрителя рождался замысел, на холсте появляется первый знак, знак превращается в образ и … возникает эмоция. Так создаются картины, передающие уникальное состояние. На каждом спектакле новое.
В основе действия - вокально-симфоническая поэма «Колокола» Рахманинова
, где четырем этапам человеческой жизни соответствуют колокольные звоны - серебряный, золотой, медный и железный. Через это произведение «Цвет звука»
представляет и жизнь самого композитора.
Четыре этапа, четыре картины, четыре состояния. Весна – детство – искренность. Лето – юность - любовь. Осень – зрелость - мудрость. Зима…
Евгений Атанов: ««CV.Рахманинов» каждый день требует от меня нового. Каждый раз в музыкальной партитуре я слышу новые оттенки, новую цветовую палитру, которая позволяет мне заново увидеть образы. Работа на каждом спектакле - высшая степень сосредоточения и погружения и затем резкий, вулканический, эмоциональный выброс. Мы показываем зрителю очень интимный процесс, который обычно происходит в мастерской художника. Позволяем ему стать непосредственным участником, ощутить накал переживаний и затем, выдохнув, увидеть результат. Думаю, это будет ярким впечатлением для многих».
Тимур Некрасов: «Музыкальный ряд «CV.Рахманинов» - синтез классики, авангарда и фольклора. Мы создали современное обрамление классического произведения, в которое вплетены и фольклорные мотивы, и джазовые импровизации. Это насыщенная среда, которая увлекает, питает, заряжает и меня, и Евгения создавать новое на каждом показе».
Промо-ролик можно увидеть здесь: http://www.youtube.com/user/CVartproject#p/u/1/10hRE3GGPpc
Подробности: www.colour-sound.ru
Участники проекта «CV.Рахманинов»
Евгений Атанов, живопись
«Рисовать не лицо, а его выражение, не руку, а жест, не фигуру, а движение»
, — принцип на полотнах художника неизменно трансформируется в метафору, символ, знак. Взаимодействие цветовых пятен, света и тени, форм и линий в его холстах подчинено внутреннему движению – контрасту и взаимному дополнению, столкновению и покою. Евгений
погружен в практическую философию движения.
Евгений Атанов
окончил в 1992 году ХХПИ (сейчас Харьковская Государственная Академия Дизайна и Искусств) по специальности художник-монументалист. Погрузиться в практическую философию движения Евгению
помогла школа, сформированная на основе восточных традиций: Тайцзы-цюань, Син-и, Хеинг-и, Багуа-чжан и пр. Творческий взгляд художника помогает Евгению
видеть символизм и знаковость мировосприятия через призму своих принципов, передавать глубину переживаний, стоящих за рамками плоскости.
Тимур Некрасов, саксофон
Тимур Некрасов
закончил Российскую Академию музыки им. Гнесиных, где учился на джазовом отделении у выдающегося мастера, профессора А.В.Осейчука по классу саксофона. Участвует в музыкальных коллективах: Igor Butman Big Band, Marimba Plus, «Esh», квартет Анатолия Кролла «Мы из Джаза», Jazz Town Band Евгения Борца, Pavel Chekmakovsky Band, «Оркестр Креольского Танго» А. Макаревича, Alex Rostozky Band. В составе этих коллективов выступал с американскими и европейскими звездами: Kim Plainfield, Greg Bandy, Gregory Porter, Ada Dyer.
Идея перформанса – Евгений Атанов
, Тимур Некрасов
, Виталий Политаев
. Живопись – Евгений Атанов
. Саксофон – Тимур Некрасов
. Композиторы современного музыкального ряда – Тимур Некрасов
, Сергей Моисеенко
. Художник по свету – Сергей Гриневич
. Видеоряд – Виталий Политаев
, Дмитрий Белов
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Цвет звука (Colour of Sound)
– независимый арт-проект. «Цвет звука»
создает уникальные по атмосфере и содержанию действия, где органично сплетаются и поддерживают друг друга разные виды искусства. В основе – музыка и живопись. «Зарядиться одной идеей, импровизировать, слушать друг друга и представить зрителю образную картину в звуке, цвете и формах».
Киноклуб на Винзаводе
– это новое, актуальное, социо-культурное событие Москвы. Киноклуб
– это место, где развлечения гармонично совмещены с интеллектуальным посылом.
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