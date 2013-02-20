Новый театр в блокадном Ленинграде

Когда «Правда» опубликовала пьесу Константина Симонова «Русские люди», а артисты Ленинградского радиокомитета сразу же создали по ней радиоспектакль, возникла мысль о создании в осажденном городе объединенного драматического театра. Ему решили предоставить пустовавшее помещение Театра комедии на Невском проспекте.

«Приказ Управления по делам искусств Исполкома Ленгорсовета № 230. 14 сентября 1942 года.

В целях создания патриотических спектаклей и показа их в г. Ленинграде и в частях Красной Армии по шефской линии организовать драматический коллектив... Список артистического коллектива прилагается...»

В труппу нового театра вошли Б. Горин-Горяинов, В. Стрешнева, М. Домашова, М. Павликов, Н. Левицкий. К ним присоединились артисты драматического вещания радиокомитета М. Петрова, В. Ярмагаев, А. Янкевский, П. Курзнер, И. Горин...

История осад знает героическое строительство оборонных сооружений. Но в ней не упоминается о создании театров. Впервые это произошло в Ленинграде. Возникший театр, названный официально Городским, зрители прозвали Блокадным. А вскоре труппа театра значительно расширилась: к драматическим актерам прибавились оперные и балетные! Надежда Львовна Вельтер поставила «Евгения Онегина». Ольга Генриховна Иордан, возглавив балетную труппу Блокадного театра, поставила «Эсмеральду» и исполнила в этом балете ведущую партию. Это было только началом. Новый коллектив заменил несколько крупных, находившихся в эвакуации театров.

Фрагмент эссе "Кавалер ордена Владимира с мечами и бантом"

Юрий Алянский

"Театральные легенды", ВТО, 1973 год

стр. 183