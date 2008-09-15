«Малый Драматический Театр на Большой Серпуховской» представляет

Вокально-хореографические новеллы в стиле….

«КокТейлиАНЦЫ»

Этот спектакль, открывающий новый сезон Малого Драматическиго Театра на Большой Серпуховской, очень необычен. Перед зрителем разворачиваются не традиционные драматические сюжеты, а ярко и неординарно решенные новеллы: новелла-анекдот, новелла-драма, новелла-комедия, новелла-детектив, новелла-притча. Все новеллы питает музыка и театр, любовь и душа. Здесь звучат песни Эдит Пиаф и Марлен Дитрих, неожиданно появляется то ли мираж, то ли видение – Мерилин Монро.

В этой постановке объединились театр и эстрада, классика и современность, хулиганство и мера.

Эта новая работа театра яркая, захватывающая зрителя с первой минуты и не отпускающая его внимание до заключительных аккордов. Спектакль удивляет и завораживает – в нем необычно и интересно все, от размещения зрителей до поклона артистов.