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Театр Веры Комиссаржевской

15 сентября
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15 сентября 1904
15 сентября 1904 года на Итальянской улице в театре «Пассаж» трагедией К. Гуцкова «Уриель Акоста» с Павлом Самойловым в главной роли открыла Вера Федоровна Комиссаржевская свой театр. Она отказалась назвать театр своим именем. Сознательно поставила первым спектаклем «Уриеля Акосту», в котором не была занята, чтобы показать работу ансамбля.
На сцене «Пассажа» Комиссаржевская сыграла одну из своих лучших ролей — Нору в «Кукольном доме» Генрика Ибсена. Здесь же шли остросовременные тогда пьесы Горького «Дачники» и «Дети солнца».
Вера Федоровна не сомневалась в успехе и все силы направила на любимое детище. Однако первый же сезон показал, что денег на достойное существование не хватает, актерского ансамбля нет, достойных режиссерских работ тоже. С 1906 года режиссером-постановщиком в Драматическом театре Комиссаржевской работал В. Э. Мейерхольд. За один сезон он выпустил 13 спектаклей, однако после нескольких провалов Комиссаржевская предложила ему уйти. В одном из последних интервью (осенью 1909 года), комментируя свою позицию в разрыве с Мейерхольдом, Вера Федоровна говорила: «Мейерхольд вел нас в тупик. Я увидела, что в этом театре нам, актерам, нечего делать, ощутила мертвые узлы, которыми крепко связал нас Мейерхольд».
Комиссаржевская много гастролировала вместе со своим театром, побывала даже в Америке, где имела громкий успех. Но в 1909 году разочарование Комиссаржевской собственным театром заставило принять ее непростое решение: уйти из театра. У Веры Фёдоровны появилась новая мечта — создать театральную школу...
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