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Фестиваль имени А. Вампилова

15 сентября
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15 сентября 2007
Шестой Всероссийский фестиваль современной драматургии имени Александра Вампилова открылся 15-го сентября 2007 года в Иркутске, на площади у Иркутского академического драматического театра.
Во Всероссийском театральном фестивале приняли участие четыре ведущих театра Москвы - приедут Московский драматический театр им. Пушкина, Государственный академический Малый театр России, МХАТ и Московский драматический театр им. Ермоловой.
В день открытия фестиваля на основной сцене был показан спектакль Московского драматического театра имени Пушкина «Прошлым летом в Чулимске», а на камерной Театр драмы и комедии на Камчатке сыграет постановку «Эй, кто-нибудь!...».
Во второй день фестиваля Московский драматический театр имени Ермоловой показал «Невидимок» (в ролях: Владимир Андреев, Мария Бортник).
17 сентября зрители увидели спектакль МХТ им. Чехова «Живи и помни» и работу театра имени Ермоловой «День космонавтики».
В рамках фестиваля свои постановки представили актеры из Хабаровска, Братска, Улан-Удэ, Архангельска, Омска. Всего в фестивале приняли участие 14 театральных коллективов со всей страны. Завершился он 22 сентября спектаклем Государственного академического Малого театра России «Бедность не порок».
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