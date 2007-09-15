Фестиваль имени А. Вампилова

Шестой Всероссийский фестиваль современной драматургии имени Александра Вампилова открылся 15-го сентября 2007 года в Иркутске, на площади у Иркутского академического драматического театра.

Во Всероссийском театральном фестивале приняли участие четыре ведущих театра Москвы - приедут Московский драматический театр им. Пушкина, Государственный академический Малый театр России, МХАТ и Московский драматический театр им. Ермоловой.

В день открытия фестиваля на основной сцене был показан спектакль Московского драматического театра имени Пушкина «Прошлым летом в Чулимске», а на камерной Театр драмы и комедии на Камчатке сыграет постановку «Эй, кто-нибудь!...».

Во второй день фестиваля Московский драматический театр имени Ермоловой показал «Невидимок» (в ролях: Владимир Андреев, Мария Бортник).

17 сентября зрители увидели спектакль МХТ им. Чехова «Живи и помни» и работу театра имени Ермоловой «День космонавтики».

В рамках фестиваля свои постановки представили актеры из Хабаровска, Братска, Улан-Удэ, Архангельска, Омска. Всего в фестивале приняли участие 14 театральных коллективов со всей страны. Завершился он 22 сентября спектаклем Государственного академического Малого театра России «Бедность не порок».