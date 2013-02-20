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Основан Центральный театр кукол

16 сентября
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16 сентября 1931
16 сентября в Москве при Центральном доме художественного воспитания детей был основан Центральный театр кукол. Руководителем театра назначен Сергей Образцов. Премьерой театра стал агитационный спектакль «Джим и Доллар», поставленный в 1932 году.
Вначале Центральный театр кукол размещался в одной комнате в Мамоновском переулке (пер. Садовских). Первые пять лет театр работал в школах, клубах, московских дворах, в пионерских лагерях, выезжал на гастроли по стране.
О семье, традициях и театре - Екатерина Образцова: «К тому времени он уже стал очень известным, часто выступал и в Георгиевском зале Кремля вместе с Руслановой и Утесовым. А дали ему тогда маленькую комнатку при доме эстетического воспитания детей. Он набрал несколько человек, но играть было нечего. А был такой потрясающий кукольник Иван Зайцев, иллюзионист, шпагоглотатель. Он вышел из бродячих артистов, и у него был настоящий балаган. Зайцев играл в разных стилях и системах - управлялся как с перчаточными куклами, так и с марионетками. В нашем музее театра есть и его куклы, они весьма почитаемы. И Сергей Владимирович попросил его немного поиграть под маркой своего театра. И Зайцев играл, а они в это время делали свой первый спектакль, который назывался "Джим и доллар". Именно с него идет отсчет театра Образцова, с 1931 года. Вокруг театра постепенно стали собираться люди. Пришел великолепный актер Евгений Сперанский, потом он начал писать и пьесы - знаменитый спектакль "И-го-го" его творение. Позже появились Семен Самодуров, Зиновий Гердт - все они стали народными. И вот вместе выдумывали спектакли - писали и делали кукол.»
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Театр кукол им. С.В.Образцова

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Премьера нового спектакля "Балаганчик" Продюсерского центра "Collegium-Musicum" состоялась в Юсуповском дворце

Премьера нового спектакля "Балаганчик" Продюсерского центра "Collegium-Musicum" состоялась в Юсуповском дворце

22 декабря в Санкт-Петербурге в Юсуповском Дворце в 20.00 состоялась торжественная премьера спектакля "Балаганчик" известного итальянского режиссера Микеле Монетты. Вниманию зрителей было представлено уникальное театральное действо - мадригальная комедия, поставленная по произведению итальянского автора позднего Возрождения Адриано Банкьери - Festino nella sera del Giovedi Grasso avanti cena".
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