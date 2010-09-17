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«Психопаты» - в Долгопрудном

17 сентября
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17 сентября 2010
С 17 по 24 сентября в Подмосковье прошел Областной театральный фестиваль «Долгопрудненская осень». В четвертый раз, при поддержке Министерства культуры Московской области, на сцене Долгопрудненского муниципального театра «Город» областные театральные коллективы представили свои наиболее яркие и интересные постановки. Среди них - спектакль «Психопаты», являющийся результатом совместного творчества студии «Дебют», созданной Дирекцией проекта «Открытая сцена» и Мелиховского театра «Чеховская студия». Эта постановка, представляющая собой сценическую композицию четырех рассказов А. П. Чехова («Два газетчика», «Пересолил», «Злоумышленник», «Смерть чиновника»), будет показан фестивальному зрителю 21 сентября.
Спектакль «Психопаты» - результат со-творчества трех молодых режиссеров - выпускников Российской академии театрального искусства (мастерская Л.Е. Хейфеца). «Страшилки» - так определяют жанр постановки сами режиссеры, подразумевая при этом не только темы выбранных чеховских рассказов: самоубийство, смерть, страх, но и возможность проанализировать многие пугающие и часто безысходные проявления сегодняшней жизни. Спектакль - одна из попыток найти выход из беспросветности ситуаций, перед которыми часто оказывается человек, и поиска путей обретения свободы. «Психопаты» скорее не обращение к чеховской эпохе, а желание словами классика рассказать о проблемах, близких и понятных каждому из нас.
Спектакль этот молодой, его премьера состоялась 26 апреля 2010 года, но он уже принял участие в международном театральном смотре, на фестиваль «Долгопрудненская осень» участники проекта приедут, буквально не разбирая чемоданов, с фестиваля «На родине Чехова», который проходил в Таганроге с 12 по 20 сентября.

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА:
Режиссура: Артем Баскаков, Кирилл Лоскутов, Рустем Фесак
Руководитель постановки: Владимир Байчер - режиссер, доцент кафедры режиссуры Театрального института им. Б. Щукина и Российской академии театрального искусства (ГИТИС), директор фестиваля «Мелиховская весна»
Актеры Мелиховского театра «Чеховская студия»: заслуженный артист России Юрий Голышев, Виктория Коньшина, Сергей Фатьянов, Николай Исаков, Владимир Курочкин.
Сценография и костюмы: Ольга Васильева
Хореография: Лариса Исакова
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Виктория БершауэрНиколай ИсаковСергей Фатьянов
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Долгопрудненский театр «Город»

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