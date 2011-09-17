Театр им.В.Ф.Комиссаржевской 17 сентября открыл 70-й театральный сезон премьерой спектакля «Эрос».

Режиссер – лауреат Государственной премии России Игорь Коняев

Художник - Кирилл Пискунов

Неожиданное наследство и поздняя любовь отца семейства к молоденькой девочке вскрывают потаенные мотивы каждого из членов семьи - участников драмы… Это история семьи, в которой отражается современный мир, где суть взаимоотношений диктуют деньги. История о жестокосердии человеческом, о том, что люди – даже очень близкие, родные – порой, во имя собственного счастья могут пойти на преступление. И в пьесе, и в спектакле - эротические и «эпатирующие» детали, которые придают особый пряный вкус необычному языку автора.

В главной роли – народный артист России Иван Краско

В спектакле были заняты: народная артистка России Тамара Абросимова, заслуженные артисты России Елена Симонова, Евгений Иванов, артисты Владимир Крылов, Ольга Арикова, Кристина Кузьмина, Инна Анциферова, Елизавета Нилова.

Автор пьесы - один из самых заметных и спорных представителей современной чешской литературы Павел Когоут.

Режиссер Игорь Коняев об «Эросе»:

Это пьеса не о возрасте. Для меня она не бытовая. Она – о жестокосердии человеческом. О том, что люди – даже очень близкие, родные – порой, во имя собственного счастья, могут пойти на преступление.

Пьеса не зря названа «Эрос». Здесь рассматриваются две стороны одной проблемы. До какой степени любовь может побудить человека к жизни, и до какой степени страсть может толкнуть человека на убийство. В каждом герое пьесы эта двойственность в той или иной степени выявляется. Проблема не бывает однозначной. Это вопрос всей мировой драматургии - любовь созидающая и разрушающая. Пока жив человек, он будет сталкиваться с этой проблемой. Хорошо это или плохо – любить? А это не хорошо и не плохо. Это проявление биполярности нашей природы. Не бывает только белого и только черного. Жизнь - это оттенки. Не будет никаких историй с бархатной революцией, с реституцией и прочими завоеваниями ближней истории. Будет просто: у людей не было ничего и вдруг на них сваливается богатство. Мы попытаемся рассмотреть эту притчу вне быта, чтобы рассмотреть вариации человеческих перверсий, перемен и метаморфоз в человеке в зависимости от его нравственных установок. Защищая себя, человек легко меняет знак своего поступка с отрицательного на положительный. Люди способны очень быстро мимикрировать, легко пиная ногой ближнего…

У нас - жесткая история, лишенная всяческого идеализма. У главного героя умерла жена, которую он очень любил. Он продолжал этой памятью жить с детьми после ее смерти 20 лет. А потом, после свалившегося наследства, он приобрел иной статус, стал работать адвокатом, защищая имущественные интересы, ему стало интересно жить. Но когда случился инфаркт, он увидел свой конец и понял, что жить больше не хочет. Девушка, 19-летняя медсестра, по существу, возродила его к жизни. Она родила в нем идею любви, что может быть, он может быть кому-то интересен. Она его практически вытащила с того света. Более того, она от 75-летнего человека, забеременела, и это было чудом. В нем тоже изменились жизненные приоритеты. Эта история не о старости, а о том, что вне идеализма – а любовь – это все равно идеализм, которому ты служишь или нет, - жить невозможно. Потому что душу деньгами не напитаешь. Всем глубоко наплевать на этот идеализм, - а семья историю с девочкой воспринимает именно как бред: этого не может быть, потому что не может быть никогда. Определяющими качествами в современной жизни являются партийная принадлежность, чековая книжка.

Лесное, в котором он живет, - это его родовое поместье. Дети и хотят его разделить, чтоб оно приносило доход - уничтожить романтически-ностальгическое место жизни. А для него – это родина. Там есть некая аллюзия с раем, где ходят олени, косули. Он идет на засидку не с ружьем, а с фотоаппаратом, чтобы очиститься. Фотографирует там птиц, оленей. И, наблюдая за ними, он отдыхает, растворяясь в этом раю. Когда он понимает, что приедут бульдозеры и трактора на расчистку территории, он уходит вновь в свое укрытие, на этот раз взяв с собой ружье, чтобы убить своего любимца-оленя. Сам же кончает жизнь, бросившись с засидки. Потому что идея жизни разрушена. Перспективы нет. Нет стимула. Дети заставили невесту отказаться от него. И все сделано руками детей ради всеобщего блага. А благими намерениями, как известно, ведет дорога в ад…