Центр драматургии и режиссуры Казанцева и Рощина открывает свой новый театральный сезон

17 сентября Центр драматургии и режиссуры Казанцева и Рощина открыл свой новый театральный сезон легендарным проектом – «Москва – открытый город». Открытие сезона прошло на новой сцене ЦДиР – «Сцене на Беговой».
Зрители и театральное сообщество открытия собственной сцены ЦДиР ждали уже давно. Практически, с того момента, как было принято решение передать театру здание театрального центра «Вернисаж» на Беговой. Наконец все соединилось. Бездомный театр обрел свое пристанище, свой дом!
«Москва – открытый город» выбран для открытия нового театрального сезона и новой сцены не случайно. Можно сказать, что этот спектакль - знаковый для ЦДиР.
Во-первых, по мнению критиков Елены Ковальской и Елены Груевой, «Москва — открытый город»
— проект, которым десять лет назад практически открывался Центр драматургии и режиссуры». Это при том, что формальная история театра ведется со спектакля «Юдифь» в постановке Вадима Данцигера
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Во-вторых, «Москва…» неоднократно начинала новый сезон в Центре драматургии и режиссуры.
В-третьих, показ «Москвы…» происходил, как правило, 17 числа какого-либо месяца и вызывал бешеный интерес разнообразной публики. Все зрители, более или менее наслышанные об этом проекте, неизменно ждали чего-то свежего и острого – будь то новое имя драматурга или режиссера, неожиданный поворот сюжета, яркие актерские работы или удивительно раскованную и творческую атмосферу.
Уникальность проекта, состоящего из небольших пьес, в том, что он ни разу не был показан в одном и том же варианте. Во многом проект «Москва — Открытый город» отражал и продолжает отражать суть деятельности Центра, поддерживающего все новое, экспериментальное, все то, что создается в драматургии, режиссуре, актерском искусстве молодыми сегодня.
Небольшие по протяженности, но абсолютно законченные по идее и сюжету, разноплановые, оригинальные, смешные и грустные истории сходны, пожалуй, в одном: в честном отражении действительности и в неравнодушном отношении к жизни человека.
На открытии одиннадцатого театрального сезона в спектакле Центра драматургии и режиссуры Алексея Казанцева и Михаила Рощина «Москва – открытый город»
можно было увидеть миниспектакли: «Глаз»
в постановке режиссера Владимира Мирзоева
по пьесе Максима Курочкина
; «Диалоги о животных»
по пьесе Александра Железцова и «В метро»
по пьесе Елены Исаевой
, режиссера Вадима Данцигера
; «Moskausee»
режиссера Владимира Агеева по пьесе Андрея Вишневского; «Разбор полетов» Дениса Филимонова
по пьесе Родиона Белецкого
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Как всегда в этом проекте, не обошлось без премьер: 17 сентября впервые зрителям были представлены миниатюра «Неэротическая»
по пьесе Сергея Еренца в постановке Вероники Родионовой и две миниатюры по рассказу Р.Фесак «Подъем с переворотом»
и рассказу Ю.Мамлеева «Отношения между полами»
в постановке студентки 5 курса режиссерского факультета РАТИ Олеси Невмержицкой (мастерская Л.Е.Хейфеца).
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