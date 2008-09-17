Центр драматургии и режиссуры Казанцева и Рощина открывает свой новый театральный сезон

анонс

18 февраля 2013 Театр Российской Армии. Новый сезон Театр Российской Армии открыл новый сезон. Позднее обычного, но зато в обновленном и вновь оснащенном здании.

4 сентября 2006 "Вы подумайте, насколько лучше бы играла Ермолова, если бы она днем работала у шлифовального станка!" Первый ТРАМ (Театр рабочей молодежи) открылся 21 ноября 1925 года в Ленинграде, положивший начало новому мощному движению. Вслед за ним стали появляться театры рабочей молодежи в Баку, Москве, Перми, Иваново-Вознесенске.

28 апреля 2007 «Марджанов резко обошелся с Шиллером…» 17 мая 1933 года в Москве на сцене Малого театра был показан премьерный спектакль по трагедии Фридриха Шиллера «Дон Карлос» в постановке режиссера Константина Марджанова. Из воспоминаний Елены Гоголевой: «Вдоль улиц Тбилиси медленно двигалась процессия.