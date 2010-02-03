Изгой и бунтарь Жан Жене на сцене советского театра

анонс

11 апреля 2006 Легендарный спектакль Евгения Вахтангова В ночь, с двадцать третьего на двадцать четвертое февраля 1922 года, шла последняя репетиция «Принцессы Турандот». Вахтангов репетировал в меховой шубе, с головой, обернутой мокрым полотенцем, его бил озноб.

10 февраля 2007 Наша горбатая «Чайка» 23 февраля 1922 года в Петрограде в здании бывшего Тенишевского училища спектаклем «Конек-Горбунок» открылся Театр юных зрителей. По замыслу его создателя и руководителя Александра Брянцева, театр «должен объединять художников, умеющих мыслить как педагоги, с педагогами, способными чувствовать как художники».

19 января 2015 Вольные «невольницы», или История о золотой клетке Театр им.В.Ф.Комиссаржевской представил премьеру спектакля «Невольницы» (4, 5 и 18 ноября)