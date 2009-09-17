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«Будильник» - новый театр для детей

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17 сентября 2009
«Будильник» - новый театр для детей«Будильник» - театр нового поколения для детей и их родителей.
Основан в 2009 году режиссером Юрием Алесиным и продюсером Олегом Клениным.
Репертуар театра «Будильник» обращается к самым современным историям, написанными молодыми авторами и поставленными молодыми режиссерами. Талантливые актеры, яркие и современные декорации и костюмы, профессиональная постановка и пьесы, которые помогают детям понять самые главные в жизни вещи – вот визитная карточка театра.
На спектаклях театра «Будильник» дети думают и рассуждают как взрослые, а взрослые – по-детски смеются и радуются.
Молодой, но уже успевший стать сенсацией в театральной среде московский театр «Будильник» подготовил в этом сезоне несколько премьер: «Побег из космоса», «Поход в Угри-Ла-Бек», «У Ковчега в восемь».
Спектакль Юрия Алесина и Олега Кленина «Побег из космоса» по пьесе Нины Беленицкой можно будет увидеть 3, 4, 10 октября 2009 года на сцене театра «Эрмитаж» (малый зал). В постановке заняты актеры Ольга Петрова, Артем Малахов, Александр Караваев и Марианна Дырзу. Художники - Екатерина Коробкина и Майя Арсеньева.
Спектакль предназначен для детей от 6 до 12 лет и их родителей.
Длительность - 60 минут (без антракта).
Есть истории и сказки, которые рассказывают детям на ночь – ими убаюкивают. А есть такие, которыми будят, заставляют проснуться. Театр «Будильник» занимается именно такими историями! И даже если «Будильник» обращается к старой сказке, она обязательно должна быть рассказана по-новому.
В основе пьесы «Побег из космоса» - всем хорошо известная притча о курочке Рябе. Но здесь все перевернуто с ног на голову! Место действия спектакля происходит в космической лаборатории, где научные работники Дед и робот ББ ведут испытания над живыми объектами Мышь и Курица. Однажды Курочка Кася сносит золотое яйцо, и тут начинаются приключения…
Это история о том, что погоня за славой и равнодушие к близким ведет к краху и одиночеству, а дружба, взаимовыручка и любовь приносят настоящее счастье.
Замысел спектакля родился на режиссерско-драматургической лаборатории Михаила Бартенева и Олега Лоевского на фестивале театра для детей и молодежи «Золотая репка» (Самара). Этот спектакль стал первым в репертуаре молодого театра «Будильник».
Заказ билетов: ticketland.ru
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Юрий АлесинМихаил БартеневНина БеленицкаяМарианна ДырзуАлександр КараваевОлег ЛоевскийАртемий МалаховОльга Петрова (V)
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