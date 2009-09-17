«Будильник» - новый театр для детей

анонс

12 февраля 1945 Встреча театров двух флотов В Севастополе состоялась интересная конференция театров двух флотов — Балтийского и Черноморского.

9 августа 1950 Театр умер... Да здравствует театр! В августе 1937 года приказом Комитета по делам искусств были слиты воедино два несовместимых коллектива: таировский Камерный театр и Реалистический театр Охлопкова.

13 февраля 2012 На Малой Бронной - «Будь здоров, школяр!» 23 апреля в 19.00 в театре «На Малой Бронной» пройдет нашумевший спектакль по мотивам повести Булата Окуджавы «Будь здоров, школяр!».