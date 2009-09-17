«Будильник» - новый театр для детей

«Будильник»
- театр нового поколения для детей и их родителей.
Основан в 2009 году режиссером Юрием Алесиным
и продюсером Олегом Клениным
.
Репертуар театра «Будильник»
обращается к самым современным историям, написанными молодыми авторами и поставленными молодыми режиссерами. Талантливые актеры, яркие и современные декорации и костюмы, профессиональная постановка и пьесы, которые помогают детям понять самые главные в жизни вещи – вот визитная карточка театра.
На спектаклях театра «Будильник»
дети думают и рассуждают как взрослые, а взрослые – по-детски смеются и радуются.
Молодой, но уже успевший стать сенсацией в театральной среде московский театр «Будильник»
подготовил в этом сезоне несколько премьер: «Побег из космоса»
, «Поход в Угри-Ла-Бек»
, «У Ковчега в восемь»
.
Спектакль Юрия Алесина
и Олега Кленина «Побег из космоса»
по пьесе Нины Беленицкой
можно будет увидеть 3, 4, 10 октября 2009 года на сцене театра «Эрмитаж»
(малый зал). В постановке заняты актеры Ольга Петрова
, Артем Малахов
, Александр Караваев
и Марианна Дырзу
. Художники - Екатерина Коробкина
и Майя Арсеньева
.
Спектакль предназначен для детей от 6 до 12 лет и их родителей.
Длительность - 60 минут (без антракта).
Есть истории и сказки, которые рассказывают детям на ночь – ими убаюкивают. А есть такие, которыми будят, заставляют проснуться. Театр «Будильник»
занимается именно такими историями! И даже если «Будильник»
обращается к старой сказке, она обязательно должна быть рассказана по-новому.
В основе пьесы «Побег из космоса»
- всем хорошо известная притча о курочке Рябе. Но здесь все перевернуто с ног на голову! Место действия спектакля происходит в космической лаборатории, где научные работники Дед и робот ББ ведут испытания над живыми объектами Мышь и Курица. Однажды Курочка Кася сносит золотое яйцо, и тут начинаются приключения…
Это история о том, что погоня за славой и равнодушие к близким ведет к краху и одиночеству, а дружба, взаимовыручка и любовь приносят настоящее счастье.
Замысел спектакля родился на режиссерско-драматургической лаборатории Михаила Бартенева
и Олега Лоевского
на фестивале театра для детей и молодежи «Золотая репка»
(Самара). Этот спектакль стал первым в репертуаре молодого театра «Будильник»
.
Заказ билетов: ticketland.ru
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