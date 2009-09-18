«Гаврош». Пресс-конференция

анонс

Это невероятная история о жизни двух молодых ребят, которые однажды, одной холодной весенней ночью, провожали знакомых барышень домой и, как итог, опоздали на последнюю электричку…

12 мая 2010

Третий Всероссийский фестиваль особых театров «Протеатр»

С 24 по 30 сентября в Москве прошел Третий Фестиваль особых театров «Протеатр». «Особыми» их называют потому, что играют в них люди с особенностями развития, то есть имеющие разные формы инвалидности.