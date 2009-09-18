Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Гаврош». Пресс-конференция

18 сентября
Все года

Театральная хроника >>
18 сентября 2009
Спектакли для детей - это особый вид театрального искусства. Ведь перед детьми трудно сыграть вполруки - они обязательно почувствуют фальш. Поэтому появление любых фестивалей, касающихся детского театра, помогает актерам и постановщикам быть честнее перед юным зрителем и достигать в этом определенных высот.
18 сентября в Московском театре клоунады состоялась пресс-конференция, посвященная открытию третьего, российско-шведского сезона «Карлсон» международного фестиваля спектаклей для детей «Гаврош». Нашему фотокорреспонденту посчастливилось побывать на этом мероприятии, и мы предлагаем вашему вниманию его репортаж.
На встрече с журналистами присутствовали -
организаторы:
Тереза Дурова – арт-директор фестиваля, народная артистка России, художественный руководитель Московского театра клоунады;
Марина Райкина – арт-директор фестиваля, редактор отдела культуры газеты «Московский Комсомолец»;
Лена Юнсон – советник по культуре посольства Швеции в России;
члены попечительского совета:
Евдокия Германова – актриса Театра-студии п/р О. Табакова, заслуженная артистка РФ;
Ольга Дроздова – актриса театра «Современник», заслуженная артистка РФ;
Дмитрий Певцов – актер театра «Ленком», народный артист России;
Ирина Кудрина – президент российского благотворительного фонда «Северная корона»;
Сергей Казарновский – директор и художественный руководитель московского образовательного центра №686 «Класс-Центр», заслуженный учитель России;
участники фестиваля:
Валентина Памфилова – директор Театра им. Моссовета;
Михаил Пушкин – директор театрального центра «На Страстном»;
Насрин Барати – директор Sesam Theatre (Швеция);
Николай Коляда – драматург, руководитель «Коляда-Театра» (Екатеринбург);
Иван Миляев – главный художник детского музыкального театра «Экспромт»;
спонсор фестиваля:
Председатель Правления ОАО «Сведбанк» Раймо Вало.
Одним из главных событий пресс-конференции стала передача семейной четой Дроздова-Певцов «Гаврошу» хрустальных клоунских башмаков, сделанных самарскими мастерами специально для фестиваля. Так что «Гавроша» в буквальном смысле обули.
В этот день также были открыты две выставки, которые входят в спецпрограмму фестиваля: фотовыставка «Звезда читает сказку» театрального фотографа Екатерины Цветковой и выставка детского рисунка «Нарисуй свою мечту», организованная совместно с компанией «Новый книжный».
Кроме того открылась инсталляция «Шведский стол», подготовленная совместно с Детской художественной школой им. В.А.Ватагина. В фойе театра гостей большого театрального праздника – фестиваля «Гаврош» – встречал главный персонаж сезона: большой «мужчина в самом расцвете сил» Карлсон.
Фестиваль продлится в Москве до 27 сентября.

Макс Милиан
Фоторепортаж - Валерий Лукьянов
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Евдокия ГермановаОльга ДроздоваНиколай Коляда (II)Иван МиляевДмитрий ПевцовМарина Райкина
театры
"Коляда-театр"Театр им. МоссоветаТеатральный Центр «На Страстном»

фотографии >>
«Гаврош». Пресс-конференция фотографии
«Гаврош». Пресс-конференция фотографии
«Гаврош». Пресс-конференция фотографии
«Гаврош». Пресс-конференция фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Театральное агентство "Добрый театр" совместно с театральным агентством "Лекур" представили спектакль "Старший сын".

Театральное агентство "Добрый театр" совместно с театральным агентством "Лекур" представили спектакль "Старший сын".

Это невероятная история о жизни двух молодых ребят, которые однажды, одной холодной весенней ночью, провожали знакомых барышень домой и, как итог, опоздали на последнюю электричку…
5 комментариев
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Валентина Строганова
16 сентября ушла из жизни актриса Валентина Строганова.
Клара Крахмалева
14 сентября ушла из жизни актриса Клара Крахмалева.
Андрей Степанов
13 сентября ушёл из жизни актёр Андрей Степанов.

День рождения >>

Карен Аванесян
Ирина Азер
Михаил Бабичев
Ольга Гаврилюк
Андрей Гусев (III)
Анатолий Кощеев
Алла Покровская
Геннадий Семёнов
Михаил Филипчук
Джеймс Гандольфини
Грета Гарбо
Майкл Ландес
Джеймс Марсден
Джордж Мартин (II)
Джек Уорден
Тара Фицджералд
все родившиеся 18 сентября >>

Премьеры ТВ

Дом на холодном ключе
17 сентября
Домашний
Лохматый спецназ
17 сентября
Первый канал
Такси
17 сентября
Культура
Хороший мальчик
17 сентября
Первый канал
Благие намерения
18 сентября
Россия 1
Защитники
22 сентября
СТС
Опасные связи
22 сентября
Домашний
Храбрые жёны
22 сентября
ТВЦ
Жизненные обстоятельства
23 сентября
Первый канал
Месть как лекарство
23 сентября
Россия 1
Типа копы
23 сентября
Первый канал
Бесстыдники
24 сентября
НТВ

ревью