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Руфина Нифонтова - в труппе Малого театра

18 сентября
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18 сентября 1957
В 1957 году Нифонтова получила приглашение в один из старейших российских театров — Малый, она была зачислена в труппу театра 18-го сентября. Это действительно был храм высокого искусства, куда попасть было трудно и почетно.
«Руфина Нифонтова - От судьбы не уйдешь» («Российская газета», 3 ноября 1993 года): «После школы решилась поступить в Щепкинское училище, но меня не приняли. Самое ужасное — меня не приняла Вера Николаевна Пашенная, которая была председателем комиссии. {} Когда на «Мосфильме» шли съемки «Хождение помукам», там же снимали спектакль Малого театра «Пигмалион». Однажды в коридоре ко мне подошел Михайл Иванович Царев и приветливо так спросил: «А не хотели бы вы, девушка, поиграть в Малом театре?»
Но я, помня свою обиду, с вызовом спросила: «А что вы там ставите? И кто у вас там занят?»
Михаил Иванович был человеком воспитанным и, на мое счастье, сделал вид, что не заметил вызывающего тона. Спокойно объяснил, что Малый театр ставит «Каменное гнездо». А моей основной партнершей будет... Вера Николаевна Пашенная. Так в 1957 году я пришла в Малый театр.»
«Людмила Соколова. Руфина Нифонтова: трагическая клоунесса»:Хоть ты и звезда в кино, но в театре все надо доказывать с нуля, — рассказывает Римма Петровна Сулоева, которая с детства дружила с Нифонтовой. — В Малом ее приняли «в штыки». Руфе дали роль в спектакле «Каменное гнездо». Ее партнером была сама Пашенная. Я смотрю: она мучается, страдает… Потом где-то через месяц рассказывает, что на репетициях Пашенная садится к ней боком, не обращает на нее внимания, долго не реагирует на реплики. И Руфа не выдержала: «Все! Я больше не могу! Я не знаю, что с ней сделаю!» Через дня два мы встречаемся, а она вся сияет: «Я пришла на репетицию в таком состоянии!.. Ну, думаю, сегодня я ей все выскажу! Она у меня получит!» Сажусь, еле сдерживаясь… Тут Пашенная разворачивается ко мне и говорит: «Так, с сегодняшнего дня начинаем работать. К 16 часам приходишь ко мне домой». Думаю, таким жестоким образом Вера Николаевна ее проверяла: если та не выдержит, сникнет, то ничего из нее не получится. Пашенная добилась от нее нужного внутреннего состояния, заставила броситься грудью на амбразуру. Спектакль имел грандиозный успех. Потом они много работали дома у Веры Николаевны. Если бы Пашенная пожила дольше, Руфа бы стала великой, она бы ее вытянула
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