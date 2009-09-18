ЦДР. Открытие сезона

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22 октября 2006 Чудаки украшают мир 12 ноября на сцене МХАТ-2 И. Берсенев выпустил спектакль по пьесе А. Афиногенова «Чудак». В постановке принимал участие А. Чебан. Берсенев и Чебан сформировались в стенах МХАТа и его Первой студии, оба, как и все актеры МХАТ-2, являлись учениками К.

16 сентября 2007 Восток - дело тонкое... 2-го октября 2006 года в театре "Современник" состоялась премьера спектакля "Антоний&Клеопатра. Версия". К творчеству английского классика обратился Кирилл Серебренников, который вместе с драматургом Олегом Богаевым сделал, по его словам, "более актуальный вариант" известной истории.