Премьера: «Тип русского неудачника»

Премьера нового спектакля Международной Чеховской лаборатории: Чехов/Рахманинов. «Тип русского неудачника», (по мотивам рассказа А.П.Чехова «На пути» и симфонической поэмы С.В.Рахманинова «Утёс»). Постановка – Виктор Гульченко.
Спектакль состоялся 22-го и 23-го сентября в Музее современной истории России
- в рамках театрально-художественного проекта Государственного центрального театрального музея им. А.А.Бахрушина «Чехов».
В 1893-м году Рахманинов сочинил фантазию для симфонического оркестра «Утёс» (М., 1894; рукопись в ГЦММК им. М. И. Глинки, ф. 18, № 38),
впервые исполненную под управлением В. И. Сафонова 20 марта 1894-го года в Москве. Музыкальный критик Н.Д. Кашкин отмечал успех фантазии молодого композитора: «...сочинение очень симпатично искренностью порыва и богатством оркестровых красок...» («Артист», 1894, апрель, № 36).
Позднее другой критик Ю.Д.Энгель писал «...в «Утёсе» Рахманинова сильны и внешне живописующая сторона, и жизнь чувства. Связь с лермонтовским стихотворением здесь несомненна...» («Русские ведомости», 1917, № 7,10 январь).
Эпиграфом к фантазии Рахманинова послужили начальные строки «Утёса»: «Ночевала тучка золотая / На груди утеса-великана...».
В дарственной надписи, сделанной композитором на подаренном Чехову печатном экземпляре фантазии, значится: «Дорогому и глубокоуважаемому Антону Павловичу Чехову, автору рассказа «На пути», содержание которого с тем же эпиграфом служило программой этому музыкальному сочинению. 9 ноября 1898 года».
Действующие лица и исполнители:
Лихарев Григорий Петрович – Андрей Невраев
Душа Лихарева – Александр Катин
Иловайская Марья Михайловна – Вероника Патмалникс
Душа Иловайской – Дарья Дементьева
Постановка
– Виктор Гульченко
Сценография
– Александр Боровский
Костюмы
– Татьяна Волкова
Спектакль в одном действии.
Художественным руководителем Международной Чеховской лаборатории является режиссер и известный чеховед, член бюро Чеховской комиссии Российской академии наук Виктор Гульченко.
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