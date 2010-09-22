Премьера: «Тип русского неудачника»

анонс

18 июня 2007

"Практика" удивляет

Еще совсем недавно молодежный театр "Практика" удивил зрителей своей премьерой "Пьеса про деньги",но не успели зрители толком переварить поднятую тему, осмыслить все происходящее, понять всю власть денег, как все кругом говорят о новой премьере, которая состоится в марте следующего года.