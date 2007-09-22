Третий Всероссийский фестиваль особых театров «Протеатр»

С 24 по 30 сентября 2007 г. в Москве, на сцене театра «ГИТИС» Российской академии театрального искусства прошел Третий Фестиваль особых театров «Протеатр»
. Основателем и основным организатором Всероссийского Фестиваля особых театров «Протеатр» является Региональная общественная организация социально-творческой реабилитации детей и молодежи с отклонениями в развитии и их семей «Круг» (Москва)
Организаторы Третьего Всероссийского Фестиваля особых театров «Протеатр»:
Андикап Энтернасьональ (Франция), Государственный специализированный институт искусств (Москва), Институт Философии РАН (Москва), Московский городской психолого-педагогический университет (Москва), Фонд ACER-Russie (Франция)
«Особыми» эти театральные коллективы называют потому, что играют в них люди с особенностями развития, то есть имеющие разные формы инвалидности.
За несколько лет существования Фестиваля «Протеатр» стало ясно: «особые театры» не только способствуют творческой реабилитации и интеграции актеров с инвалидностью. Они прочно заняли свое – особое – место в современной культуре.
Фестиваль показал, что инвалиды с детства - не просто «больные люди» и «социальные потребители», как привыкли воспринимать их в нашем обществе. Они способны творить, и их творчество очень интересно – именно потому, что они «не такие». Как известно, в искусстве инвалидов не бывает. Ведь человека, который пришел на спектакль, не интересует, что у кого болит, и сколько времени репетировали ту или иную сцену. Театральное искусство людей с инвалидностью ни в коем случае не является «инвалидным» - об этом говорят не только зрители, которых у фестиваля «Протеатр» становится все больше, но и профессионалы.
Фестиваль «Протеатр» – явление в культурной жизни. В рамках фестиваля традиционно проходит научно-практическая конференция для специалистов, занимающихся социально-творческой реабилитацией инвалидов, а также анализом ситуации в области особого искусства как в России, так и за рубежом. По итогам фестиваля издается сборник «Протеатр. Особые театры России», в котором поднимаются проблемы становления «особого театра» в России.
Фестиваль «Протеатр» уже вышел на международный уровень. В этом году в нем примут участие «особые театры» из Польши, Португалии, Германии, Франции, Испании и других стран.
Творчество стирает барьеры между людьми разных социальных статусов, рас и культур. Фестиваль «Протеатр» формирует новое культурное пространство, пространство интеграции, он создает новую - особую - реальность. «Особые театры», как и все некоммерческие проекты, не ставят задачи конкуренции, они не должны тратить свои силы на жесткую конкурентную борьбу на рынке театрального искусства.
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