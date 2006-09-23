Открытие сезона 2006-2007 года в Театре им. Вахтангова

анонс

18 февраля 2013 «Большая перемена» - фестиваль для детей В Москве с 31 октября на самых оригинальных столичных сценах прошел международный фестиваль театров для детей «Большая перемена».

13 июня 2011 «Жизнь - удача в лабиринтах». Премьера «Жизнь - удача в лабиринтах» - это «моноспектакль», премьера которого состоялась 18 февраля 2010 года в Московском Международном Доме Музыки.