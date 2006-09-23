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Открытие сезона 2006-2007 года в Театре им. Вахтангова

23 сентября
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23 сентября 2006
Театр им. Вахтангова порадовал зрителей в начале сезона 2006-2007 года премьерой: 23 сентября зрители впервые увидели "Королеву красоты" по пьесе М. Мак-Донаха (реж. Михаил Бычков), в которой заняты Юлия Рутберг, Алла Казанская, Александр Рыщенков и Егор Равинский.
Московская премьера самой знаменитой пьесы ирландца Мартина Макдонаха состоялась со второй попытки: во время первого показа спектакля на сцене случился пожар, пришлось оборвать представление на полуслове и распустить зрителей по домам. Спектакль Михаила Бычкова таким образом выбыл из конкурса фестиваля "Новая драма", который должен был закрывать.

"Королева красоты" — пьеса камерная, по сути, это бенефис двух актрис, который так и просится на малую сцену. В Театре им. Вахтангова ее играют на большой — свободное пространство режиссер Михаил Бычков насыщает необходимыми бытовыми подробностями.
Художник Эмиль Капелюш воспроизвел на сцене захолустье ирландского городка Линэна: простая мебель, хрипящий радиоприемник и печка, за кухонным окном – непрекращающийся дождь и некормленые куры. Деревянные балки напоминают могильные кресты, что вполне оправдано сюжетом: сорокалетняя старая дева Морин, которую играет Юлия Рутберг, больше всего на свете желает смерти своей престарелой матери.
Режиссер подчеркивает общность и неразрывную связь матери и дочери, причем их ненависть друг к другу служит чем-то вроде цемента для отношений. В конце концов, мать все-таки отправляется на тот свет, но не по своей и даже не по высшей воле: Морин ее просто убивает.

По материалам сайта "Театральный смотритель"
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№ 2
Марина   22.09.2006 - 23:29
Я была в восторге от Валеры Яременко - он там такой вкусный! Пришла с букетом Гоше, подарила в итоге Валере, не смогла удержаться :) читать далее>>
№ 1
Макс (Москва)   22.09.2006 - 17:44
О, да! "Бог" - это нечто! Особенно хорош Гоша! А как читает стих Яцко, словно второй Куценко! читать далее>>
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