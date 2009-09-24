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С чего начинается театр?

24 сентября
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24 сентября 2009
Ответ на этот непростой вопрос в течение трех дней искали участники II-го Международного фестиваля любительских театров "Театр начинается...", который прошел в Санкт-Петербурге с 24-го по 26-е сентября.

Уже во второй раз Северная Пальмира принимает гостей из разных стран мира, которые не могут жить без театра. В этом году на фестиваль было отобрано 15 спектаклей различных жанров и направлений – от абсурда –
до балета.
3 дня в «Театре на Васильевском» проходили конкурсные просмотры театральных работ участников фестиваля из Белоруссии, Германии, Латвии, Литвы, Польши, Эстонии и России. В приветственном слове Президент фестиваля народный артист РФ Александр Галибин и председатель жюри народный артист РФ Георгий Тараторкин отметили, что слово «любительский» происходит от слова «ЛЮБОВЬ».

В рамках фестиваля было проведено два мастер-класса по пантомиме (Профессор РАТИ Елена Маркова) и режиссуре (Профессор Санкт-Петербургской консерватории Александр Белинский). Также прошел круглый стол с членами жюри, где они дали советы и рекомендации по улучшению некоторых спектаклей

27 сентября в Смольном Дворце состоялось подведение итогов и торжественная церемония награждения победителей фестиваля:

ДИПЛОМОМ ЗА СПЕКТАКЛЬ НАГРАЖДЕНЫ:

СТЭМ «Вернисаж» г. Гродно, Республика Беларусь
Театр студия «Окна» Санкт-Петербург, Россия
Театр-студия «Йорик» г. Резнеке, Латвия


ДИПЛОМОМ ЗА ОБРАЩЕНИЕ К РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ НАГРАЖДЕН:

Театр «LESEDRAMA» г. Аугсбург, Германия


ДИПЛОМОМ ЗА МУЗЫКАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ СПЕКТАКЛЯ НАГРАЖДЕН:

Театр «LESEDRAMA» г. Аугсбург, Германия

ДИПЛОМОМ ЗА ПОИСК СЦЕНИЧЕСКОГО ЯЗЫКА НАГРАЖДЕН:

Народный театр «Зурбаган» г. Бийск Алтайского края, Россия

ДИПЛОМОМ ЗА СОЗДАНИЕ ПЬЕСЫ И СПЕКТАКЛЯ О ТЕАТРЕ НАГРАЖДЕН:

Театр «МАРТ» Санкт-Петербург, Россия

ДИПЛОМОМ ЗА ИСПОЛНЕНИЕ РОЛИ НАГРАЖДЕНЫ:

А. БЕЛЯЕВ – за роль Ноздрева в спектакле «Портреты» из поэмы Н.Гоголя «Мертвые души» – театр «Другое небо» г. Силламяэ, Эстония
Р.ЭРГАРДТ – за роль Чичикова в спектакле «Портреты» из поэмы Н.Гоголя «Мертвые души» – театр «Другое небо» г. Силламяэ, Эстония
А. АЛЕКСЕЕНКО – за роль Анны в спектакле А. Котляр «Чужая жизнь» – Учительский театр «Перемена» г. Клайпеда, Литва
А. КОЗЫРЕВА – за роль юной Лики в спектакле «Блокадный вальс» по мотивам пьесы А. Арбузова - Театр «Отрада» г. Клайпеда, Литва
Л. ВОЛКОВА – за роль Моцарта в спектакле «Моцарт и Сальери» по мотивам произведений А. Пушкина и Л.Филатова – театр-студия «Йорик» г. Резнеке, Латвия

ДИПЛОМОМ И СЕРЕБРЯНОЙ МЕДАЛЬЮ НАГРАЖДЕНЫ:

Элкский театр танца – «За лучшую сценографию» г. Элк, Польша
Народный театр «Зурбаган» – «За лучшее пластическое решение» г. Бийск Алтайского края, Россия
Театр «Отрада» «За лучшее музыкальное оформление спектакля» г. Клайпеда, Литва
Е.КАСАТКИН – за роль аккомпаниатора в спектакле по пьесе М.Митуа «Аккомпаниатор» – театр-студия «Голос» ДК МГТУ им. Н.Баумана Москва, Россия

ДИПЛОМОМ И ЗОЛОТОЙ МЕДАЛЬЮ НАГРАЖДЕНЫ:

Театр «Дилетант плюс» – «За лучшую режиссуру» – режиссер И.Бокарева – г.Омутнинск Кировской области, Россия
А.КРОТОВ и И.БОКАРЕВА – «За лучший актерский дуэт» – Театр «Дилетант плюс» г.Омутнинск Кировской области, Россия
А. СМИРНОВ (13 лет) «За лучшую мужскую роль» в спектакле Э.-Э.Шмидта «Оскар и Розовая дама» – Лиепайский любительский детско-юношеский театр «Балаганчик» г. Лиепая, Латвия
МАЙЯ ТАРАХОВСКАЯ «За лучшую женскую роль» в спектакле А. Котляр «Чужая жизнь» – Учительский театр «Перемена» г. Клайпеда, Литва
Элкский театр танца – «За лучший актерский ансамбль» г. Элк, Польша

ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ:
Лиепайский любительский детско-юношеский театр «Балаганчик» г. Лиепая, Латвия

ГРАН-ПРИ:

Театр «Дилетант плюс» г.Омутнинск Кировской области, Россия

Евгений Кудряц, директор-распорядитель театра «LESEDRAMA», Аугсбург (Германия)
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"Adieu" по пьесе С. Мрожека "Вдовы" Театр - студия "Окна" (Санкт - Петербург)
"Моцарт и Сальери" (театр-студия "Йорик" г. Резнеке, Латвия)
Зиновий Сагалов - художественный руководитель и главный режиссер театра "Lesedrama" (Германия, Аугсбург)
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№ 1
Gossip girl (Москва)   19.02.2011 - 23:22
Люблю люблю люблю свой Зурбаган!:* читать далее>>
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У Корша каждую неделю была премьера...

У Корша каждую неделю была премьера...

В 1882 году была ликвидирована монополия императорских театров в обеих столицах. Актеры московского Пушкинского театра Модест Писарев и Василий Андреев-Бурлак решили организовать частный театр на товарищеских основах и привлекли к своему начинанию известного театрального деятеля и антрепренера Федора Корша.
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