С чего начинается театр?

Ответ на этот непростой вопрос в течение трех дней искали участники II-го Международного фестиваля любительских театров "Театр начинается...", который прошел в Санкт-Петербурге с 24-го по 26-е сентября.



Уже во второй раз Северная Пальмира принимает гостей из разных стран мира, которые не могут жить без театра. В этом году на фестиваль было отобрано 15 спектаклей различных жанров и направлений – от абсурда –

до балета.

3 дня в «Театре на Васильевском» проходили конкурсные просмотры театральных работ участников фестиваля из Белоруссии, Германии, Латвии, Литвы, Польши, Эстонии и России. В приветственном слове Президент фестиваля народный артист РФ Александр Галибин и председатель жюри народный артист РФ Георгий Тараторкин отметили, что слово «любительский» происходит от слова «ЛЮБОВЬ».



В рамках фестиваля было проведено два мастер-класса по пантомиме (Профессор РАТИ Елена Маркова) и режиссуре (Профессор Санкт-Петербургской консерватории Александр Белинский). Также прошел круглый стол с членами жюри, где они дали советы и рекомендации по улучшению некоторых спектаклей



27 сентября в Смольном Дворце состоялось подведение итогов и торжественная церемония награждения победителей фестиваля:



ДИПЛОМОМ ЗА СПЕКТАКЛЬ НАГРАЖДЕНЫ:



СТЭМ «Вернисаж» г. Гродно, Республика Беларусь

Театр студия «Окна» Санкт-Петербург, Россия

Театр-студия «Йорик» г. Резнеке, Латвия





ДИПЛОМОМ ЗА ОБРАЩЕНИЕ К РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ НАГРАЖДЕН:



Театр «LESEDRAMA» г. Аугсбург, Германия





ДИПЛОМОМ ЗА МУЗЫКАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ СПЕКТАКЛЯ НАГРАЖДЕН:



Театр «LESEDRAMA» г. Аугсбург, Германия



ДИПЛОМОМ ЗА ПОИСК СЦЕНИЧЕСКОГО ЯЗЫКА НАГРАЖДЕН:



Народный театр «Зурбаган» г. Бийск Алтайского края, Россия



ДИПЛОМОМ ЗА СОЗДАНИЕ ПЬЕСЫ И СПЕКТАКЛЯ О ТЕАТРЕ НАГРАЖДЕН:



Театр «МАРТ» Санкт-Петербург, Россия



ДИПЛОМОМ ЗА ИСПОЛНЕНИЕ РОЛИ НАГРАЖДЕНЫ:



А. БЕЛЯЕВ – за роль Ноздрева в спектакле «Портреты» из поэмы Н.Гоголя «Мертвые души» – театр «Другое небо» г. Силламяэ, Эстония

Р.ЭРГАРДТ – за роль Чичикова в спектакле «Портреты» из поэмы Н.Гоголя «Мертвые души» – театр «Другое небо» г. Силламяэ, Эстония

А. АЛЕКСЕЕНКО – за роль Анны в спектакле А. Котляр «Чужая жизнь» – Учительский театр «Перемена» г. Клайпеда, Литва

А. КОЗЫРЕВА – за роль юной Лики в спектакле «Блокадный вальс» по мотивам пьесы А. Арбузова - Театр «Отрада» г. Клайпеда, Литва

Л. ВОЛКОВА – за роль Моцарта в спектакле «Моцарт и Сальери» по мотивам произведений А. Пушкина и Л.Филатова – театр-студия «Йорик» г. Резнеке, Латвия



ДИПЛОМОМ И СЕРЕБРЯНОЙ МЕДАЛЬЮ НАГРАЖДЕНЫ:



Элкский театр танца – «За лучшую сценографию» г. Элк, Польша

Народный театр «Зурбаган» – «За лучшее пластическое решение» г. Бийск Алтайского края, Россия

Театр «Отрада» «За лучшее музыкальное оформление спектакля» г. Клайпеда, Литва

Е.КАСАТКИН – за роль аккомпаниатора в спектакле по пьесе М.Митуа «Аккомпаниатор» – театр-студия «Голос» ДК МГТУ им. Н.Баумана Москва, Россия



ДИПЛОМОМ И ЗОЛОТОЙ МЕДАЛЬЮ НАГРАЖДЕНЫ:



Театр «Дилетант плюс» – «За лучшую режиссуру» – режиссер И.Бокарева – г.Омутнинск Кировской области, Россия

А.КРОТОВ и И.БОКАРЕВА – «За лучший актерский дуэт» – Театр «Дилетант плюс» г.Омутнинск Кировской области, Россия

А. СМИРНОВ (13 лет) «За лучшую мужскую роль» в спектакле Э.-Э.Шмидта «Оскар и Розовая дама» – Лиепайский любительский детско-юношеский театр «Балаганчик» г. Лиепая, Латвия

МАЙЯ ТАРАХОВСКАЯ «За лучшую женскую роль» в спектакле А. Котляр «Чужая жизнь» – Учительский театр «Перемена» г. Клайпеда, Литва

Элкский театр танца – «За лучший актерский ансамбль» г. Элк, Польша



ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ:

Лиепайский любительский детско-юношеский театр «Балаганчик» г. Лиепая, Латвия



ГРАН-ПРИ:



Театр «Дилетант плюс» г.Омутнинск Кировской области, Россия