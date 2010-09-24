МОСТ. Премьеры

анонс

20 февраля 2013 «Сказка Арденнского леса». Премьера Спектакль «Сказка Арденнского леса» стал первой постановкой стажерской студии, которую Фоменко набрал полтора года назад.

27 августа 2006 Освящение и открытие Иркутского театра "30 августа в 1 час дня состоялось освящение и открытие Иркутского театра. … Александр Александрович Корнилов ( прим. -русский историк, писатель, профессор Петербургского политехнического института) познакомил присутствующих с историей театра, которая в кратких чертах такова: 2 октября 1890 года сгорел деревянный театр, построенный в 1873 году генерал-губернатором Синельниковым на средства Базанова, Немчинова и Сибирякова.

18 октября 1942 Первый спектакль Блокадного театра В самое суровое время блокады спектаклем по пьесе К. Симонова «Русские люди» в Ленинграде открылся новый театр – «Городской».