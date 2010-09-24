МОСТ. Премьеры

Новый сезон театра МОСТ
открылся двумя премьерами - «Дежавю»
(по пьесе М. Бермана
) и «Аттракцион»
(по роману «Взятие Измаила»
).
24 сентября
широкой публике был впервые представлен спектакль по пьесе М. Бермана «Дежавю»
(в авторской версии «Чехов на диване»
) - полижанровое театральное каприччио - в меру интеллектуальное и в меру чувственное.
Михаил Берман-Цикиновский
- прозаик, поэт и драматург, эмигрировавший в Америку, в пьесе «Чехов на диване»
(под «диваном» имеется в виду «Девон-авеню» - русский квартал в Чикаго) частично делится со зрителем живыми и реалистичными впечатлениями о русской интеллигентской эмиграции, изящно нарекая «новоприезжих» именами гениев (Бунина и Чехова), частично уносится в мистические дали, рисуя образ идеальных «высоких» отношений. Основную мысль произведения схватывает (и не отпускает) режиссёр-постановщик спектакля, худ. руководитель театра МОСТ
, Евгений Славутин
: творить во имя любви надо ярко и громко, а умирать по возможности скромнее и незаметнее.
25 сентября
на сцене театра МОСТ «Аттракцион»
- вторая премьера нового сезона и первая в мире постановка романа-лауреата премий «Глобус» и «Русский Букер» «Взятие Измаила»
.
Михаил Шишкин
заслуженно считается не самым простым для чтения автором. Тем более сложно представить эту литературу в постановке. А вот режиссёру и музыкальному руководителю театра МОСТ Георгию Долмазяну
удалось не только блистательно переложить этот шедевр на язык сцены, сделать его аншлаговым ещё до официальной премьеры, но и открыть в нём новые грани... для самого автора.
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