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МОСТ. Премьеры

24 сентября
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24 сентября 2010
Новый сезон театра МОСТ открылся двумя премьерами - «Дежавю» (по пьесе М. Бермана) и «Аттракцион» (по роману «Взятие Измаила»).
24 сентября широкой публике был впервые представлен спектакль по пьесе М. Бермана «Дежавю» (в авторской версии «Чехов на диване») - полижанровое театральное каприччио - в меру интеллектуальное и в меру чувственное.
Михаил Берман-Цикиновский - прозаик, поэт и драматург, эмигрировавший в Америку, в пьесе «Чехов на диване» (под «диваном» имеется в виду «Девон-авеню» - русский квартал в Чикаго) частично делится со зрителем живыми и реалистичными впечатлениями о русской интеллигентской эмиграции, изящно нарекая «новоприезжих» именами гениев (Бунина и Чехова), частично уносится в мистические дали, рисуя образ идеальных «высоких» отношений. Основную мысль произведения схватывает (и не отпускает) режиссёр-постановщик спектакля, худ. руководитель театра МОСТ, Евгений Славутин: творить во имя любви надо ярко и громко, а умирать по возможности скромнее и незаметнее.
25 сентября на сцене театра МОСТ «Аттракцион» - вторая премьера нового сезона и первая в мире постановка романа-лауреата премий «Глобус» и «Русский Букер» «Взятие Измаила».
Михаил Шишкин заслуженно считается не самым простым для чтения автором. Тем более сложно представить эту литературу в постановке. А вот режиссёру и музыкальному руководителю театра МОСТ Георгию Долмазяну удалось не только блистательно переложить этот шедевр на язык сцены, сделать его аншлаговым ещё до официальной премьеры, но и открыть в нём новые грани... для самого автора.

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