«Девочки из календаря». Премьера

анонс

28 апреля 2007

Мольба о жизни

Обстановка вокруг Второго МХАТа накалялась и к 36-ому года достигла апогея. Поводом к планомерной травле послужил отъезд за границу Михаила Чехова, Театр обвинили в идеологическом расхождении с линией партии и поставили вопрос о его закрытии.