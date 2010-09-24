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«Девочки из календаря». Премьера

24 сентября
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24 сентября 2010
24 сентября 2010 года «Независимый театральный проект» представил московской публике премьеру спектакля «Девочки из календаря» по пьесе Тима Ферта в постановке молодого, но уже отмеченного театральными премиями режиссера Александра Устюгова.
Сюжет пьесы «Девочки из календаря» - это история из жизни. Одна из самых благородных, эмоциональных и «хулиганских» историй конца ХХ века. Экстравагантный, фантастический по смелости поступок домохозяек из английской глубинки в 1999 году удивил и восхитил весь мир. Несколько подруг постбальзаковского возраста решились ради благотворительных целей (сбор денег для онкологической больницы) сняться в календаре. Обнаженными!.. Сегодня эти женщины – национальные героини Великобритании, их календарь собрал 2 млн фунтов. На эти деньги построена онкологическая больница.
Искрометная комедия «Девочки из календаря» легла в основу сценария одноименного фильма со звездами британского кино. Фильм вышел в 2004 г. и побил все рекорды кинопроката в Великобритании и США. В апреле 2009-го, к десятилетию выхода календаря, на лондонском Вест-Энде состоялась премьера спектакля, который с огромным успехом играется и сегодня, гастролирует по всей Англии.
В российской версии «Девочек из календаря» заняты: Александра Назарова, Анна Каменкова, Марина Дюжева, Галина Петрова, Татьяна Рудина, Анна Якунина, Любовь Матюшина, Александр Сирин, Елена Бирюкова, Мария Рыщенкова и Николай Сирин.
«Нам кажется, что сыграть такую историю как «просто театральный спектакль» это было бы и странно, и неправильно, - сказал продюсер компании «Независимый театральный проект», кандидат искусствоведения Эльшан Мамедов. – Это не просто спектакль. Часть средств от каждого спектакля «Девочки из календаря» перечислялась в Фонд «Жизнь» (фонд помощи детям с онкологическими заболеваниями»)»

НТП
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Елена БирюковаМарина ДюжеваАнна КаменковаЛюбовь МатюшинаАлександра НазароваГалина ПетроваТатьяна РудинаМария РыщенковаАлександр СиринНиколай СиринАлександр УстюговАнна Якунина
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