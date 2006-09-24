Закрытие "Новой драмы"

анонс

18 февраля 2013 Театр Российской Армии. Новый сезон Театр Российской Армии открыл новый сезон. Позднее обычного, но зато в обновленном и вновь оснащенном здании.

13 февраля 2012 О фестивалях, культурном шоке и мечтах 8 ноября своих первых зрителей принял новый камерный зал «Сцены на Беговой» Центра драматургии и режиссуры.

20 февраля 2013 Даниил Страхов и Ирина Низина в новом спектакле! Новый спектакль режиссера Александра Марина "Почтальон всегда звонит дважды..." - невероятная и жгучая история страсти, в виртуозном исполнении Даниила Страхова и Ирины Низиной.