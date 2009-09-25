Московский академический театр сатиры представляет первую премьеру нового сезона «Люпофь»

анонс

23 июня 2006

Исследование патологии индивидуального сознания в МДТ

Малый Драматический Театр представил премьеру - спектакль "Повелитель мух" по роману Уильяма Голдинга в постановке Льва Додина. Это спектакль о том, как группа подростков оказалась на необитаемом острове и очень быстро из благовоспитанных юных джентльменов превратилась в стаю озверевших школьников; это притча с отчетливо выраженным метафизическим смыслом: озверение есть «высвобождение» заключенного в душах «зверя».