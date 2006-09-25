Красно-белый перфоманс

На сцене "Под крышей" Театра имени Моссовета 25-го сентября 2006 года режиссер Федор Павлов–Андреевич представил на суд зрителей свой новый спектакль "Элизавета Бам. Я никого не убивала" по пьесе Даниила Хармса - гениального поэта, философа, мыслителя, основоположника русского абсурда. В этом спектакле много неожиданных художественно-конструктивных решений и роли распределены совершенно в абсурдистском духе – Элизавету Бам по очереди играют женщина и мужчина, Мария Никифорова и Евгений Стычкин. В красно-белом перформансе Павлова-Андреевича работала уникальная команда: декорации сделала нью-йоркская художница Katya Bochavar, костюмы - Андрей Бартенев, главную песню спектакля записали молодой рок-герой Антон Севидов и писатель Людмила Петрушевская, а видео, заботливо укрывающее сцену несколько раз за спектакль, придумал и воплотил молодой представитель видеоарта Patrick K.-H.
Кроме того, спектакль Павлова-Андреевича знаменует появление нового театра под названием "Театр-наркомфин
", а его задача в свою очередь – привлечь внимание к "Дому наркомфина" – разрушающемуся шедевру конструктивизма, расположенному на Новинском бульваре.
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