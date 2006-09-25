Красно-белый перфоманс

анонс

С 11 по 20 сентября в Национальном театре русской драмы имени Леси Украинки в Киеве - гастроли Малого театра.

25 февраля 2007

Таня

В 1938 году драматург Алексей Арбузов, восхищенный игрой актрисы театра Вахтангова Марии Бабановой, специально для нее написал пьесу "Таня". Бабановой пришлось жестко отстаивать пьесу у театральных чиновников, – сам молодой автор еще не имел права голоса в кабинетах начальства.