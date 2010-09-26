«Звезды балета XXI века» засверкали в Кремлевском

Международный гала-концертбыл представлен российской публике 26 сентября в Государственном Кремлевском дворце. В одном из главных событий балетного сезона приняли участие ведущие танцовщики и балерины планеты: звезды. Честь главных российских театров отстаивали),),).В этот вечер в зале Кремлевского дворца был аншлаг. Среди гостей – многие известные люди из мира искусства, бизнеса и политики, послы Франции, Италии, Германии, США. И это неудивительно - мероприятие такого значения, такой величины всегда вызывает огромный интерес, тем более что столь звездный состав участников не удавалось собрать еще ни на одном концерте проекта– ни в Европе, ни в Америке!Роскошную программу гала-концерта, сформированную известным канадским режиссером-постановщиком, открыли юные дарования – ученики Московской государственной академии хореографии, представившие трогательную миниатюру «Прикосновение к мечте» на музыку П.И.Чайковского. Основную же часть гала составили сложнейшие хореографические номера из классических балетов и интереснейшие современные композиции. Адажио из «Лебединого озера» П.И.Чайковского с волшебной легкостью исполнилиблеснули в па-де-де из балета «Эсмеральда» Цезаря Пуни, продемонстрировав безукоризненную технику и яркий актерский талант. Изящная пластикаи отточенное мастерство, сумевших передать тончайшие оттенки чувств в па-де-де из II акта балета «Жизель» Адольфа Адана, буквально заворожили зрителей. Но с наибольшим восторгом публика приняла, виртуозно станцевавших стремительное па-де-де из балета «Дон Кихот» Людвига Минкуса и сорвавших бурные аплодисменты и крики «браво».Примам и премьерам мировой балетной сцены был равно подвластен как классический, так и современный репертуар.продемонстрировали хрупкую красоту хореографического искусства в дуэте из балета «Рапсодия» на музыку Сергея Рахманинова. Непревзойденными мастерами, сумевшими передать всю сложность характеров главных героев, показали себяв дуэте «Пленница» из балета «Пруст, или Перебои сердца» на музыку Камиля Сен-Санса. Грациозностьи мощная экспрессия, с невероятной выразительностью исполнивших па-де-де из «Пламени Парижа» Бориса Асафьева, поразили всех присутствующих без исключения. А рассказанная под музыку Фридерика Шопенадраматическая история «Дамы с камелиями» вызвала у зрителей неподдельные слезы восхищения.Безусловными изюминками гала стали два сольных номера – разбавивший лирическую атмосферу вечера экстравагантный танецна песню «Буржуа» Жака Бреля и хореографическая композиция Чакона И.С.Баха в исполнении, заворожившего зрителей вкрадчивой кошачьей пластикой и безупречной четкостью танцевального рисунка. Кульминацией вечера и единственной мировой премьерой в рамках гала явилась балетная композиция «Венеция в лучах заката», посвященная великой балерине. В изысканной хореографической миниатюре гармонично сплелись танец и пение, страсть и нежность.совместно со знаменитым итальянским теноромсоздали настоящий мини-спекталь, потрясающий до глубины души и воспринимающийся на одном дыхании. Насладиться несравненным вокаломи, конечно же, фантастической виртуозностью талантливейших артистов балета зрители смогли и в заключите льном хореографическом дефиле. И тут уж, под занавес, аплодисменты не смолкали ни на минуту!Вслед за художественной частью концерта состоялось вручение балетных премий –(последняя учреждена впервые за всю историю мирового балета). Вел церемонию. Звездамис надписью «Красота, грация, мастерство» наградили всех участников гала-концерта, а вот выбрать лучшую среди блистательных танцовщиц не удалось. В итогебыли признаны все номинанты: