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«Звезды балета XXI века» засверкали в Кремлевском

26 сентября
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26 сентября 2010
«Звезды балета XXI века» засверкали в КремлевскомМеждународный гала-концерт «Звезды балета XXI века» был представлен российской публике 26 сентября в Государственном Кремлевском дворце. В одном из главных событий балетного сезона приняли участие ведущие танцовщики и балерины планеты: звезды Мюнхенского балетаЛюсия Лаккара и Марлон Дино, Парижской оперы - Матильда Фрусте, Доротея Жильбер, Алессио Карбоне и Матье Ганьо, Американского балетного театра - Даниил Симкин и Марсело Гомес, Королевского балета Великобритании - Алина Кожокару и Йохан Кобборг. Честь главных российских театров отстаивали Диана Вишнева (Мариинский театр), Фарух Рузиматов (Михайловский театр), Светлана Лунькина, Андрей Меркурьев, Наталья Осипова и Иван Васильев (Большой театр).
В этот вечер в зале Кремлевского дворца был аншлаг. Среди гостей – многие известные люди из мира искусства, бизнеса и политики, послы Франции, Италии, Германии, США. И это неудивительно - мероприятие такого значения, такой величины всегда вызывает огромный интерес, тем более что столь звездный состав участников не удавалось собрать еще ни на одном концерте проекта «Звезды балета XXI века» – ни в Европе, ни в Америке!
Роскошную программу гала-концерта, сформированную известным канадским режиссером-постановщиком Надей Веселовой-Тенсер, открыли юные дарования – ученики Московской государственной академии хореографии, представившие трогательную миниатюру «Прикосновение к мечте» на музыку П.И.Чайковского. Основную же часть гала составили сложнейшие хореографические номера из классических балетов и интереснейшие современные композиции. Адажио из «Лебединого озера» П.И.Чайковского с волшебной легкостью исполнили Матильда Фрусте и Матье Ганьо. Доротея Жильбер и Алессио Карбоне блеснули в па-де-де из балета «Эсмеральда» Цезаря Пуни, продемонстрировав безукоризненную технику и яркий актерский талант. Изящная пластика Светланы Лунькиной и отточенное мастерство Матье Ганье, сумевших передать тончайшие оттенки чувств в па-де-де из II акта балета «Жизель» Адольфа Адана, буквально заворожили зрителей. Но с наибольшим восторгом публика приняла Ивана Васильева и Наталью Осипову, виртуозно станцевавших стремительное па-де-де из балета «Дон Кихот» Людвига Минкуса и сорвавших бурные аплодисменты и крики «браво».
Примам и премьерам мировой балетной сцены был равно подвластен как классический, так и современный репертуар. Алина Кожокару и Йохан Кобборг продемонстрировали хрупкую красоту хореографического искусства в дуэте из балета «Рапсодия» на музыку Сергея Рахманинова. Непревзойденными мастерами, сумевшими передать всю сложность характеров главных героев, показали себя Люсия Лаккара и Марлон Дино в дуэте «Пленница» из балета «Пруст, или Перебои сердца» на музыку Камиля Сен-Санса. Грациозность Натальи Осиповой и мощная экспрессия Ивана Васильева, с невероятной выразительностью исполнивших па-де-де из «Пламени Парижа» Бориса Асафьева, поразили всех присутствующих без исключения. А рассказанная под музыку Фридерика Шопена Дианой Вишневой и Марсело Гомесом драматическая история «Дамы с камелиями» вызвала у зрителей неподдельные слезы восхищения.
Безусловными изюминками гала стали два сольных номера – разбавивший лирическую атмосферу вечера экстравагантный танец Даниила Симкина на песню «Буржуа» Жака Бреля и хореографическая композиция Чакона И.С.Баха в исполнении Фаруха Рузиматова, заворожившего зрителей вкрадчивой кошачьей пластикой и безупречной четкостью танцевального рисунка. Кульминацией вечера и единственной мировой премьерой в рамках гала явилась балетная композиция «Венеция в лучах заката», посвященная великой балерине Екатерине Максимовой. В изысканной хореографической миниатюре гармонично сплелись танец и пение, страсть и нежность. Светлана Лунькина и Андрей Меркурьев совместно со знаменитым итальянским тенором Алессандро Сафиной создали настоящий мини-спекталь, потрясающий до глубины души и воспринимающийся на одном дыхании. Насладиться несравненным вокалом Алессандро Сафины и, конечно же, фантастической виртуозностью талантливейших артистов балета зрители смогли и в заключите льном хореографическом дефиле. И тут уж, под занавес, аплодисменты не смолкали ни на минуту!
«Звезды балета XXI века» засверкали в Кремлевском
Вслед за художественной частью концерта состоялось вручение балетных премий – «Brilliance Of The 21st Century» и «Балерина десятилетия» (последняя учреждена впервые за всю историю мирового балета). Вел церемонию Юрий Аскаров. Звездами «Brilliance Of The 21st Century» с надписью «Красота, грация, мастерство» наградили всех участников гала-концерта, а вот выбрать лучшую среди блистательных танцовщиц не удалось. В итоге «Балеринами десятилетия» были признаны все номинанты: Диана Вишнева, Люсия Лаккара, Светлана Лунькина и Алина Кожокару.

InterMedia
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Юрий АскаровДиана ВишневаЕкатерина МаксимоваФарух Рузиматов
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«Звезды балета XXI века» засверкали в Кремлевском фотографии
«Звезды балета XXI века» засверкали в Кремлевском фотографии
«Звезды балета XXI века» засверкали в Кремлевском фотографии
«Звезды балета XXI века» засверкали в Кремлевском фотографии
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