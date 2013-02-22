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Открылся новый городской театр

29 сентября
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29 сентября 1912
29 сентября (12 октября) 1912 года открылся новый городской театр, ныне Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета. Театр открылся оперой Михаила Ивановича Глинки «Жизнь за царя».
За дирижерским пультом стоял тогда итальянец Сильвио Барбини — первый главный дирижер театра, Сусанина пел В. Гаенко.
"Самая первая афиша гласит: «Новый городской театр. Сезон 1912—1913. Опера Екатеринбургской городской театральной дирекции. Состав труппы. Женский персонал: г-жи Боброва, Павлова, Ростовская» и так далее. Справа — мужской персонал. Опять имена с указанием голосов — тенора, баритоны, басы. «Капельмейстеры г-да Сильвио Барбини, Эммануил Меттер»... В этой афише подробная информация о предполагаемом репертуаре и далее: «Торжественное открытие театра и сезона последует в субботу 29 сентября 1912 г. На первый спектакль-открытие цены удвоены»" (Журнал «Культура Урала» № 2, сентябрь 2012 года)
Первый театральный сезон продлился 5 месяцев. За это время поставлено 37 опер и дано 143 спектакля.
Через год, 18 октября 1913 года, Барбини умер от остановки сердца и был похоронен на екатеринбургском кладбище.
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Екатеринбургский театр оперы и балета

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