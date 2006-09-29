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Новое здание, сезон премьер etc..

29 сентября
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29 сентября 2006
Сезон 2006-2007 года в Театре Et Cetera открылся 29 сентября спектаклем "Король Убю". В 2005 году театр переехал в новое здание, процесс адаптации шел довольно долго, поэтому была выпущена лишь одна премьера — "Газета «Русский инвалидъ»" Михаила Угарова. В этом же сезоне калягинцы порадовали зрителей сразу тремя новыми спектаклями. В начале октября режиссер Владимир Панков выпустил спектакль по рассказу Михаила Булгакова "Морфий", поставленный в авторском жанре саундрамы.
Весь спектакль идет как один большой наркотический бред, в котором слились стиль агитки 20-х годов и опера Верди "Аида". При чем здесь "Аида"? Потому, что прежняя возлюбленная доктора (Алексей Черных) — оперная певица, которая продолжает являться ему. Партию Амнерис поет приглашенная в постановку солистка оперной школы Галины Вишневской Оксана Корниевская.
А в декабре театр показал сразу две премьеры - спектакль "Подавлять и возбуждать" по пьесе Максима Курочкина, режиссер Александр Калягин и спектакль по ранней пьесе Бертольта Брехта "Барабаны в ночи", которую поставил выпускник мастерской Сергея Женовача Уланбек Баялиев.
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