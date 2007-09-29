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Премьера в Театре имени Пушкина

29 сентября
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29 сентября 2007
Герои американского фильма "Пули над Бродвеем" вышли на московскую сцену. Столичный Театр имени Пушкина показал премьеру спектакля по пьесе, написанной драматургом Петром Розенфельдом по мотивам сценария фильма Вуди Аллена. Постановку осуществил молодой режиссер Евгений Писарев. В главных ролях выступили актеры Вера Алентова и Игорь Бочкин, а также артист Владимир Жеребцов.
По словам Евгения Писарева, он очень любит фильмы Вуди Аллена и считает его одним из самых выдающихся современных мастеров кино. В его творчестве, как утверждает Писарев, органично сочетаются сатира и драма, обличительные мотивы и лирика. "Трансформировать драматический материал в театральный, оказалось для меня задачей увлекательной, но достаточно сложной", - заметил режиссер.
Действие происходит в 1929 году на Бродвее, где господствует шайка гангстеров. Там развивается забавная история: начинающему драматургу предлагают деньги на постановку его пьесы с обязательным условием, чтобы в главной роли выступила любовница одного из крупных мафиози.
Ранее в Театре имени Пушкина режиссером Александром Огаревым был поставлен спектакль "Парящая лампочка" по фильму Вуди Аллена, а Алла Сигалова создала сценическую версию знаменитой картины Федерико Феллини "Ночи Кабирии".
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Вера АлентоваИгорь БочкинВладимир ЖеребцовЕвгений Писарев (II)Алла Сигалова
театры
Московский театр им. Пушкина

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