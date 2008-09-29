"Бедный Уильямс": премьера Центра драматургии и режиссуры Казанцева и Рощина

анонс

11 февраля 2007 В гостях у детей - Игорь Петренко 24 июля в гостях у детей из отделений онкогематологии-27 и общей гематологии побывал Игорь Петренко. В больницу артист прибыл, нагруженный коробкой с DVD-плеер и горой дисков с лучшими отечественными фильмами.

17 сентября 2010 Гастроли театра DoTheatre (Санкт-Петербург – Аахен) В театре Мюзик-Холл 3 - 16 июня прошли гастроли театра DoTheatre (Санкт-Петербург – Аахен).

18 февраля 2013 Алексей Айги дал концерт на театральной сцене В столичном Театральном центре «На Страстном» прошел концерт Алексея Айги и его ансамбля «4.33».