"Бедный Уильямс": премьера Центра драматургии и режиссуры Казанцева и Рощина

29 сентября 2008 г. прошла премьера спектакля «Бедный Уильямс».
Центра драматургии и режиссуры Казанцева и Рощина («Сцена на Беговой»)
Классик американской драматургии Теннесси Уильямс широко известен в мире своими произведениями, многие из которых повествуют о страданиях одиноких, часто ущербных, но поэтичных натур в черством, прагматичном и нетерпимом окружении.
Опытный режиссер Вадим Данцигер
хорошо знаком любителям театра постановками на сценах многих российских театров.
Как же так случилось, что Центр Казанцева и Рощина
, который постоянно стремится к открытию новых имен в режиссуре, драматургии и актерском искусстве, выбрал для первой премьеры своего нового творческого десятилетия классическую, хоть и малоизвестную в России, американскую пьесу в постановке уже известного режиссера?
Здесь нет никакого парадокса. И элементов случайности тоже.
Вадим Данцигер
– фигура для Центра драматургии и режиссуры знаковая. И значимая! Именно Данцигер поставил спектакль «Юдифь» по пьесе Елены Исаевой, которым и открылся театр.
Что касается постановки классической пьесы на сцене Центра драматургии и режиссуры, то, по признанию самого режиссера, подобный спектакль в академическом театре он ставить бы не рискнул. Потому что это – не Уильямс «в чистом виде», а, скорее, фантазии, навеянные Уильямсом. Вернее, его пьесой. Не случайно жанр спектакля звучит следующим образом: «Антиутопия-буфф, материализовавшаяся после прочтения пьесы Уильямса «Прекрасное воскресенье для пикника». Само же название пьесы при ее сценическом воплощении трансформировалось в «Бедный Уильямс».
Вадим Данцигер
, по его собственным словам, не собирается отдавать дань традициям. Наоборот, он настроен лишить свое новое сценическое детище «уважительной скуки» - неизменной спутницы многих спектаклей по Уильямсу, и сделать из него «фарс, гиньоль и клоунаду».
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