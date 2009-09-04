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Сбор труппы старейшего театра России

4 сентября
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4 сентября 2009
Сбор труппы старейшего театра России
Государственный академический Малый театр России 4 сентября собирает труппу в преддверии нового, 254-го театрального сезона. Следуя традициям, художественный руководитель театра, народный артист СССР Юрий Мефодьевич Соломин встретился с творческим коллективом.
Сбор труппы – одно из самых знаменательных событий в жизни театра. По традиции на этом мероприятии собрался весь творческий коллектив Малого театра, состоящий из более 120 актеров и 700 сотрудников. Новый сезон обещает быть насыщенным: уже 16 сентября в гостях у МалогоБольшой драматический театр имени Г.А.Товстоногова. А с 17 по 28 сентября состоятся гастроли в Казани, где на сцене Татарского государственного академического театра имени Г.Камала Малый представит свой классический репертуар.
На сборе труппы по инициативе Фонда Малого театра во второй раз вручили специальную премию для самых старейших актеров и сотрудников, которые посвятили десятки лет служению театру. Сумма премиального фонда равна номеру сезона и составила 254 тысячи рублей.
254-й театральный сезон в Москве начнется 7 октября. Малый театр откроет свои двери для зрителей спектаклями «Горе от ума» на основной сцене и «Тайны Мадридского двора» на сцене филиала. А уже в ноябре Малый представит новую постановку – «Мольер» по пьесе М.А.Булгакова «Кабала святош». В главных ролях – народные артисты Юрий Соломин, Борис Клюев, Александр Клюквин и Александр Ермаков.

Пресс-служба Малого Театра
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Премьера нового спектакля "Балаганчик" Продюсерского центра "Collegium-Musicum" состоялась в Юсуповском дворце

Премьера нового спектакля "Балаганчик" Продюсерского центра "Collegium-Musicum" состоялась в Юсуповском дворце

22 декабря в Санкт-Петербурге в Юсуповском Дворце в 20.00 состоялась торжественная премьера спектакля "Балаганчик" известного итальянского режиссера Микеле Монетты. Вниманию зрителей было представлено уникальное театральное действо - мадригальная комедия, поставленная по произведению итальянского автора позднего Возрождения Адриано Банкьери - Festino nella sera del Giovedi Grasso avanti cena".
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