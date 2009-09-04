Сбор труппы старейшего театра России

анонс

18 февраля 2013 «Большая перемена» - фестиваль для детей В Москве с 31 октября на самых оригинальных столичных сценах прошел международный фестиваль театров для детей «Большая перемена».

20 февраля 2013 «12 месяцев» - новая премьера Театра клоунады Московский театр клоунады п/р Терезы Дуровой представил свою новую, новогоднюю, премьеру - спектакль для детей «12 месяцев».

19 мая 1953 Об ослаблении идеологического контроля Записка Отдела науки и культуры ЦК КПСС об «ослаблении идеологического контроля за содержанием и качеством исполнения репертуара».