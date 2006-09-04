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«Шинель» популярна в жаркой Бразилии

4 сентября
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4 сентября 2006
Спектакль «Шинель» в исполнении блистательной актрисы Марины Нееловой сразу стал «гвоздем» проходящего в Бразилии первого сезона русского театра. На все последующие пять представлений билеты полностью раскуплены!
Когда печальная история никому не нужного и никем не защищенного человечка Акакия Акакиевича Башмачкина завершилась, зрители вскочили со своих мест, наградив участников спектакля аплодисментами.
Как выяснилось, в Бразилии «Шинель» Гоголя пользуется огромной популярностью. Ее издают ежегодно, постоянно делая новые переводы.
Президент Национального фонда искусств Бразилии Антонио Грасси видел спектакль еще в Москве на Чеховском фестивале. Он был восхищен работой режиссера Валерия Фокина и фантастическим талантом Марины Нееловой.
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