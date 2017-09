Фестиваль «Любимовка». Дискуссия

Фестиваль «Любимовка» провел 7 сентября надискуссиюПриняли участие:(Великобритания) – автор пьесы «Дисфункциональные» из программы(Великобритания) – переводчик, организатор фестиваля русскоязычной драматургии в Лондоне «Спутник»;– переводчик с финского языка, к «Любимовке» она сделала перевод пьесы Сикку Пелтолы «Маленькие деньги»;– американский драматург и режиссер, руководитель лаборатории новой пьесы WordBRIDGE («Словесный мост»);– американский драматург и теоретик драмы;– арт-директор программы «Новая пьеса» фестиваля «Золотая маска»;– театральный обозреватель «The Moscow times», переводчик новой драмы на американский язык;Вели дискуссиюи арт-директори обозреватель журнала «Афиша»Драматург, но в прошлом актер. Играл в постановках Пинтера, Миллера и Тенесси Уильямса. Играл в нескольких спектаклях театра Royal Court, два сезона был занят в Royal Shakespeare Company. Его первая пьеса «Жить по-королевски» получила второе место в премии The Allied Domecq New Playwrights Award. Премьеры последующих пьес «Картонные мальчики», «Ковер, пони и обезьяна» и «Дисфункциональные» прошли в театре Буш (The Bush Theatre). В мае 2011 года «Дисфункциональные» пойдут на сцене Вест Энда в постановке Терри Джонсона.проводит в Лондоне Фестиваль русскоязычной современной драматургии, предоставляя британской публике возможность увидеть новую русскую драму, узнать о тенденциях современного русского театра в целом и драматургическом новаторстве.Являясь единственным театром в Великобритании, специализирующимся на переводе и постановке современной русской драматургии, «Спутник» в тоже время тесно связан и с британским нью райтингом. Одна из задач театра – наладить креативный диалог и сотрудничество между русскими и британскими драматургами посредством мастер-классов и читок на лондонском фестивале, а также на российских фестивалях.Переводчик с финского языка; координатор русско-финского проекта Seeds of Imagination Финского театрального информационного центра, составитель сборника «Семь современных финских пьес».Основатель и художественный руководитель лаборатории новой пьесы WordBRIDGE («Словесный мост»), профессор драматургии в университете Таусон (Балтимор). Прошлой весной его перевод пьесы Юрия Клавдиева «Боевые искусства» (совместно с Юрием Урновым) был поставлен для русского сезона в университете Таусон. Он также является одним из основателей театра под названием Generous Company («Щедрая компания»), где он поставил американскую премьеру «Я - пулеметчик!» Юрия Клавдиева в переводе Джона Фридмана.Американский драматург и теоретик драмы, профессиональный консультант у известных и начинающих драматургов. О себе Эрик говорит:. Эрик преподает драматургию в университете Огайо. Постоянный участник драматургической лаборатории Дэвида Уайта WordBRIDGE («Словесный мост»).