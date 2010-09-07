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Фестиваль «Любимовка». Дискуссия

7 сентября
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7 сентября 2010
Фестиваль «Любимовка». Дискуссия
Фестиваль «Любимовка» провел 7 сентября на «Стрелке» дискуссию «Современная пьеса в России и на Западе: пути и технологии»
Приняли участие:
Майк Пэкер (Великобритания) – автор пьесы «Дисфункциональные» из программы «Любимовки»;
Ноа Брикстед-Бринн (Великобритания) – переводчик, организатор фестиваля русскоязычной драматургии в Лондоне «Спутник»;
Анна Сидорова – переводчик с финского языка, к «Любимовке» она сделала перевод пьесы Сикку Пелтолы «Маленькие деньги»;
Дэвид Уайт – американский драматург и режиссер, руководитель лаборатории новой пьесы WordBRIDGE («Словесный мост»);
Эрик Рамзей – американский драматург и теоретик драмы;
Кристина Матвиенко – арт-директор программы «Новая пьеса» фестиваля «Золотая маска»;
Джон Фридман – театральный обозреватель «The Moscow times», переводчик новой драмы на американский язык;
Вели дискуссию Татьяна Осколкова и арт-директор «Любимовки» и обозреватель журнала «Афиша» Елена Ковальская.
Майк Пэкер
Драматург, но в прошлом актер. Играл в постановках Пинтера, Миллера и Тенесси Уильямса. Играл в нескольких спектаклях театра Royal Court, два сезона был занят в Royal Shakespeare Company. Его первая пьеса «Жить по-королевски» получила второе место в премии The Allied Domecq New Playwrights Award. Премьеры последующих пьес «Картонные мальчики», «Ковер, пони и обезьяна» и «Дисфункциональные» прошли в театре Буш (The Bush Theatre). В мае 2011 года «Дисфункциональные» пойдут на сцене Вест Энда в постановке Терри Джонсона.

Театр «Спутник»
проводит в Лондоне Фестиваль русскоязычной современной драматургии, предоставляя британской публике возможность увидеть новую русскую драму, узнать о тенденциях современного русского театра в целом и драматургическом новаторстве.
Являясь единственным театром в Великобритании, специализирующимся на переводе и постановке современной русской драматургии, «Спутник» в тоже время тесно связан и с британским нью райтингом. Одна из задач театра – наладить креативный диалог и сотрудничество между русскими и британскими драматургами посредством мастер-классов и читок на лондонском фестивале, а также на российских фестивалях.

Анна Сидорова
Переводчик с финского языка; координатор русско-финского проекта Seeds of Imagination Финского театрального информационного центра, составитель сборника «Семь современных финских пьес».

Дэвид Уайт
Основатель и художественный руководитель лаборатории новой пьесы WordBRIDGE («Словесный мост»), профессор драматургии в университете Таусон (Балтимор). Прошлой весной его перевод пьесы Юрия Клавдиева «Боевые искусства» (совместно с Юрием Урновым) был поставлен для русского сезона в университете Таусон. Он также является одним из основателей театра под названием Generous Company («Щедрая компания»), где он поставил американскую премьеру «Я - пулеметчик!» Юрия Клавдиева в переводе Джона Фридмана.

Эрик Рамзей
Американский драматург и теоретик драмы, профессиональный консультант у известных и начинающих драматургов. О себе Эрик говорит: «я родился на «диком американском западе» в семье свободомыслящих людей, и это вдохновляет меня в работе». Эрик преподает драматургию в университете Огайо. Постоянный участник драматургической лаборатории Дэвида Уайта WordBRIDGE («Словесный мост»).
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