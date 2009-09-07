Театр Наций - в новом сезоне

Открытие сезона 2009-2010 года Государственного Театра Наций
состоялось в городе Хельсинки спектаклем «Рассказы Шукшина»
. Один из самых значительных спектаклей московского сезона был показан 17-19 августа на знаменитом международном Хельсинском театральном фестивале (Финляндия), на малой сцене Финской национальной оперы. Участниками этого престижного интернационального театрального форума в разные годы были многие всемирно известные творческие коллективы, в частности труппы Пины Бауш и Робера Лепажа, а в 1995 году на открытии фестиваля выступал Иосиф Бродский.
Участием спектакля «Рассказы Шукшина»
в двух других не менее известных европейских фестивалях «Театрформен» (Ганновер, Германия) и «Винер Фествохен» (Вена, Австрия) Театр Наций
завершил предыдущий театральный сезон.
В новом сезоне «Рассказы Шукшина»
будут показаны на самых разных отечественных и международных фестивалях: 2-3 сентября на фестивале «Балтийские сезоны» (Калининград), 9-15 октября в рамках международного фестиваля «Золотая маска» в Риге (Латвия), Таллинне (Эстония) и Вильнюсе (Литва), 7–9 декабря спектакль завершит «Год Шукшина на Алтае» (Бийск, Барнаул). В Москве первые показы спектакля состоятся 21 и 22 сентября в рамках на этот раз столичного фестиваля «Дни Шукшина в Москве».
В 2010 года спектаклю «Рассказы Шукшина»
предстоит участие в крупнейших международных фестивалях в Израиле и Нидерландах.
Московскую программу нового сезона Театр Наций
начнет 11 сентября показом спектакля «Шведская спичка»
, которым так удачно стартовала программа поддержки молодых талантливых режиссеров и актеров. В сезоне 2007-2008 года «Шведская спичка»
стала лауреатом московских премий «Хрустальная Турандот», «Серебряный витязь», получила Гран-при на международном фестивале в Ницце, и, наряду с корифеями театральной России, была выдвинута в двух номинациях на Национальную театральную премию «Золотая маска».
5-7 октября стартует новый проект Театра Наций «Шекспир@Shakespeare»
. В рамках этого проекта Театр Наций намерен представить столичному зрителю некоторые наиболее яркие российские и зарубежные шекспировские сценические интерпретации последних лет. Театр со временем планирует превратить проект в полноценный международный Шекспировский фестиваль в Москве.
Спектакль «Гамлет»
Израильского Камерного театра (Тель-Авив), которым откроется проект «Шекспир@Shakespeare»
, снискал репутацию одной из самых значительных театральных версий пьесы последнего десятилетия, а исполнитель заглавной роли Итай Тиран в 2005 году был удостоен премии «Актер года». Также в рамках проекта «Шекспир@Shakespeare»
будет показан спектакль «Король Лир»
одного из старейших российских театров - Нижегородского Театра юного зрителя.
В новом сезоне Театр Наций
продолжит сотрудничество с фестивалями «Территория» и «NET» (Новый Европейский Театр).
14 ноября спектакль «Гамлет»
Театра Оскараса Коршуноваса (Вильнюс), который откроет фестиваль «NET», войдет в программу проекта Театра Наций «Шекспир@Shakespeare»
.
14-15 сентября в Перми на фестивале «Территория» Театр Наций
покажет свою последнюю премьеру «Бедная Лиза»
(совместная продукция с фестивалем «Территория») - танцевальный спектакль на музыку камерной оперы Леонида Десятникова
в постановке Аллы Сигаловой
, при участии Чулпан Хаматовой
и солиста Большого театра России Андрея Меркурьева.
В рамках же проекта «Шекспир@Shakespeare» Театр Наций
готовит собственный шекспировский спектакль. Новую премьеру Театра, «Ромео и Джульетту»
в постановке Владимира Панкова
, одного из самых ярких экспериментаторов современного российского театра, московские зрители смогут увидеть в декабре 2009 года.
Репертуар Государственного театра наций
Сентябрь 2009 г.
2,3 Гастроли: Фестиваль искусств «Балтийские сезоны» «Рассказы Шукшина», режиссер Алвис Херманис, на сцене Калининградского областного драматического театра, г. Калининград 19.00
11 «Шведская спичка», режиссер Никита Гриншпун, на сцене Центра имени Вс. Мейерхольда 19.00
12 «Шведская спичка», на сцене Центра имени Вс. Мейерхольда 19.00
14 Гастроли: Фестиваль «Территория» «Бедная Лиза», режиссер-хореограф Алла Сигалова, на сцене Пермского академического театра оперы и балета им. П.И. Чайковского, г. Пермь 19.00
17 Ф. Кафка «Письма к Фелиции», режиссер Кирилл Сбитнев, на Малой сцене Центра имени Вс. Мейерхольда 20.00
18 «Письма к Фелиции», на Малой сцене Центра имени Вс. Мейерхольда 20.00
21 Премьера «Рассказы Шукшина», на сцене Московского драматического театра на Малой Бронной 19.00
22 «Рассказы Шукшина», на сцене Московского драматического театра на Малой Бронной 19.00
28 Премьера «Бедная Лиза», на сцене Московского драматического театра на Малой Бронной 19.00
29 «Бедная Лиза», на сцене Московского драматического театра на Малой Бронной 19.00
Октябрь 2009 г.
5,6,7 Театр наций представляет Камерный театр (Израиль) «Гамлет» постановка Омри Ницан, на сцене Центра имени Вс. Мейерхольда, Открытие Шекспировского фестиваля 20.00
9,10 Гастроли: Фестиваль «Золотая маска» «Рассказы Шукшина», на сцене Латвийского театра «Дайлес», Рига (Латвия) 19.00
12,13 Гастроли: Фестиваль «Золотая маска» «Рассказы Шукшина», на сцене Центра русской культуры, Таллинн (Эстония) 19.00
15 Гастроли: Фестиваль «Золотая маска» «Рассказы Шукшина», на сцене театра «Арена», Вильнюс (Литва) 19.00
18,19,20 «Шведская спичка», на сцене Центра имени Вс. Мейерхольда 19.00
21 «Бедная Лиза», на сцене Центра имени Вс. Мейерхольда 19.00
22 «Бедная Лиза», на сцене Центра имени Вс. Мейерхольда 19.00
24,25 «Письма к Фелиции», на Малой сцене Центра имени Вс. Мейерхольда 20.00
26 «Рассказы Шукшина», на сцене Московского драматического театра на Малой Бронной 19.00
27 «Рассказы Шукшина», на сцене Московского драматического театра на Малой Бронной 19.00
29 Гастроли: «Бедная Лиза», Саратов 19.00
31 Гастроли: «Бедная Лиза», Волгоград 19.00
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