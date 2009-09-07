Театр Наций - в новом сезоне

анонс

7 марта 1905 Начало гастролей по России Передвижного общедоступного театра 7 марта 1905 г. — начало гастролей по России Передвижного общедоступного театра П.П. Гайдебурова и Н.Ф. Скарской.

4 марта 2009 «Неизвестный Виталий Виленкин» О нем известно много, но далеко не все. О Виталии Виленкине, известном и неизвестном – фильм «Неизвестный Виталий Виленкин», премьера которого состоялась на телеканале «Культура» 24 февраля.

8 февраля 2007 Медалист Евгений Гришковец В День Российской Науки, 8 февраля 2007 года, объявлены первые Лауреаты медали "Символ Науки" за 2006 год.