Международный Фестиваль-школа «TERRITORIЯ 2009»

С 10 по 20 сентября в Перми пройдет IV Международный Фестиваль-школа современного искусства «TERRITORIЯ 2009»
. Проводимый все эти годы при поддержке Администрации Президента Российской Федерации - «TERRITORIЯ»
- уникальный проект, создающий пространство для диалога разных, порою спорных, направлений художественного творчества. Основной задачей фестиваля-школы является включение молодежи в процесс поиска нового языка, новых тем и новых смыслов отражающих не только современные реалии искусства, но и новые тенденции искусства будущего.
По словам Владислава Суркова
, Заместителя Руководителя Администрации Президента - помощника Президента, «одним из приоритетных направлений государственной политики в области культуры и современного искусства является поддержка инициатив талантливой творческой молодёжи»
.
Цель организаторов фестиваля Евгения Миронова
, Кирилла Серебренникова
, Чулпан Хаматовой
, Марии Мироновой
, Андрея Ураева
и Романа Должанского
, соединив театральное, музыкальное и пластическое искусство, расширив границы привычных жанров, пригласить зрителей и участников к сотворчеству, познакомить молодое театральное поколение России с ключевыми тенденциями современной мировой сцены.
Фестиваль «TERRITORIЯ 2009»
проводится в Перми – и это событие закономерное. Пермь за последние годы стала мощным культурным центром не только своего региона, но и всей страны. Благодаря участию в этом году губернатора Пермского края Олега Чиркунова
и сенатора Сергея Гордеева
, а также содействию администраций Перми и Пермского края, проведение фестиваля – впервые не в Москве, а в одном из крупнейших субъектов Российской Федерации - выводит столицу Пермского края на новый уровень общественно-культурной жизни. Современные реалии и богатая историческая традиция позволяют Перми сделать новый шаг в развитии современного искусства и принять столь масштабный проект - фестиваль «TERRITORIЯ 2009»
.
TERRITORIЯ
включает в себя мастер-классы и лекции ведущих деятелей современной мировой культуры, предоставляя возможность лучшим из лучших студентов театральных вузов России и стран СНГ и Балтии получить уникальный опыт, овладеть специальными навыками и впервые увидеть мировые шедевры современного актуального театра.
Уникальность фестиваля TERRITORIЯ
заключается еще и в том, что он одновременно является как театральным смотром, так и театральной школой, учениками которой станут все его участники. В этой связи TERRITORIЯ
– во многом проект образовательный, цель которого – предоставить площадку для творческого общения, обмена опытом, идеями и профессиональными навыками представителям всех театральных профессий разных поколений.
В программе фестиваля «TERRITORIЯ 2009»
традиционно представлены самые прогрессивные, актуальные и, зачастую, спорные проекты, созданные мировым театральным сообществом за последнее время.
Программа фестиваля TERRITORIЯ
формируется из самых острых, порою провокационных, экспериментальных по содержанию и форме произведений. Организаторы специально задают подобный тон, рассчитывая на реакцию и участие зрителей в обсуждении ярких и нестандартных произведений знаковых современных авторов. Фестиваль - это TERRITORIЯ
не пассивного развлечения, а искренних дискуссий и споров.
Этот мультижанровый и мультикультурный проект уже привлек внимание как мастеров сцены России, так и Великобритании, Германии, США, Греции, Италии, Франции, Японии, Индии, Южной Кореи, Болгарии, Венгрии, Чехии, Литвы, Украины и многих других стран.
Участники студенческой программы фестиваля «TERRITORIЯ 2009»
- студенты старших курсов театральных и музыкальных факультетов высших учебных заведений, а также молодые актеры, режиссеры, сценографы, дирижеры, исполнители, активно работающие в сфере современного театра, интересующиеся актуальной культурой, заинтересованные в дополнительном профессиональном образовании, впечатлениях и практике.
Еще одна важная сфера деятельности фестиваля TERRITORIЯ
– продюссирование специальных проектов. Это и ежегодные спектакли Творческой лаборатории Дмитрия Крымова
, в том числе «Демон. Вид сверху»
- лауреат премии «Золотая маска 2006», концерты современной музыки, объединившие ряд мировых музыкальных премьер, балет Алексея Ратманского «Вываливающиеся старухи»
на музыку Леонида Десятникова
и стихи Даниила Хармса и Николая Олейникова, хореографическая новелла «Бедная Лиза»
в постановке хореографа и режиссера Аллы Сигаловой
, поэтические вечера «100 минут поэзии»
и «Выборы короля поэтов»
в Политехническом музее, а также многие другие проекты.
ПРОГРАММА
Программа ФЕСТИВАЛЯ-ШКОЛЫ TERRITORIЯ 2009
состоит из двух частей:
«Искусство сейчас»
- готовые спектакли, постановки и музыкальные произведения,
и «Искусство завтра»
– мастер-классы, лекции, видеопоказы и творческие встречи.
ТЕАТРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА:
Балет Большого театра Женевы
. В программе представлены спектакли: «Пара-дис»
в постановке Сабуро Тешигавара
, «Следуя страсти»
в постановке Андониса Фониадакиса
, «Далеко»
в постановке Сиди Ларби Шеркауи
.
Спектакль «Смерть Жирафа»
в постановке Дмитрия Крымова
, Лаборатория Дмитрия Крымова/Премьера. Совместный проект театра «Школа драматического искусства»
и фестиваля «Территория»
.
Спектакль «Бедная Лиза»
в постановке Аллы Сигаловой
. Совместный проект Государственного Театра Наций
(Москва) и фестиваля «Территория»
.
Спектакль «Дикая темнота»
, Компания Pippo Delbono (Италия)
Опера «Орфей»
. Пермский академический театр оперы и балета
впервые в России играет постановку оперы Клаудио Монтеверди в новой оригинальной редакции.
Спектакль «Явление Кармы — Гозараши»
в постановке Такетеру Кудо
. Танцевальное соло, где он выступает не только как хореограф, но и как исполнитель.
Территория немецкой драматургии.
Специальный проект фестиваля «Территория»
при участии Немецкого культурного центра имени Гёте.
• Лучшие немецкие пьесы, впервые переведенные на русский язык для фестиваля «Территория»
, в прочтении лучших молодых российских кинорежиссеров: Оксаны Бычковой
, Игоря Волошина
, Валерии Гай-Германики
, Алексея Мизгирева
, Николая Хомерики
. Отобранные по заказу фестиваля пять ярких, репертуарных немецких пьес, будут прочитаны режиссерами в течение десяти дней в непривычных, совсем не «театральных» местах города: на бензоколонке и детской площадке, в военной казарме и подвале музея. Участниками проекта станут как приглашенные «звезды», так и студенты Школы-студии МХАТ, а также артисты пермского театра «У моста».
Специальный проект «Театр в тюрьме».
Автор и режиссер Алекс Дауэр
.
• Английский режиссер Алекс Дауэр
приедет в город Пермь в исправительную колонию № 29 и вместе с заключенными будет репетировать спектакль, премьера которого состоится в рамках фестиваля. Алекс Дауэр
работал в 50 тюрьмах строгого и общего режима в Англии и Ирландии. Режиссер верит в терапевтическую силу театра, в то, что занятие творчеством развивает практические, психологические и социальные навыки, которые очень важны на пути восстановления и социальной реабилитации.
МАСТЕР-КЛАССЫ:
Мастер-класс Андрея Ураева
(ШК-СТУДИЯ МХТ/Москва)
Мастер-класс Кирилла Серебренникова
(Москва)
Мастер-класс Дмитрия Крымова
(Школа Драматического Искусства, Москва)
Мастер-класс Аллы Сигаловой
(Москва)
Мастер-класс Чулпан Хаматовой
(Москва)
Мастер-класс Томаса Остермайера
(Schaubühne am Leniner Platz, Берлин, Германия)
Мастер-класс Алекса Дауэра
- режиссера проекта «Театр в тюрьме» (Англия)
Мастер-класс Такетеру Кудо
(Япония)
Круглый стол в рамках фестиваля «Территория»
: «Современный город + современное искусство = ?». Модератор Кирилл Серебренников
.
ИСТОРИЯ:
Идея фестиваля возникла несколько лет назад, когда при содействии Администрации Президента РФ
и при участии члена Совета по культуре и искусству при Президенте Российской Федерации Евгения Миронова
стартовала «Акция по поддержке театральных инициатив»
. Тогда участники проекта Евгений Миронов
, Кирилл Серебренников
, Роман Должанский
, Теодор Курентзис
, Андрей Ураев
, Чулпан Хаматова
решили расширить границы премии и сформулировали идею принципиально новой по концепции и структуре программы международного фестиваля-школы «TERRITORIЯ»
при поддержке Администрации Президента Российской Федерации. Впервые фестиваль прошел в 2006 году в г. Москва и сразу же стал знаковым явлением развития творческих начинаний талантливой молодежи. В планах Фестиваля-школы TERRITORIЯ
- расширение диапазона творческих возможностей, поиск новых имен в современном искусстве, а также расширение границ фестиваля с перспективой его проведения и в других регионах России.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ:
Борис Мильграм, Министр культуры и массовых коммуникаций Пермского края:
«Тяга к творчеству заложена в каждом человеке. Но выразить себя многим мешает отсутствие самих возможностей для самореализации. А ведь именно творчество дает человеку возможность понять самого себя. Творя, человек становится созидателем, а не разрушителем. И для нас очень важно - прежде всего, дать каждому возможность творчества. На это направлено большинство фестивалей 2009 года»
. («Новости культуры. Пермь»)
Кирилл Серебренников, учредитель фестиваля:
«У нас есть не только надежда, но и уверенность, что люди, увидев яркие, талантливые образцы современного искусства, впечатлятся и сами захотят создавать такое искусство. Во всяком случае, если среди ста пятидесяти наших студентов найдутся несколько, которые в дальнейшем расширят наши представления о прекрасном, изобретут в искусстве что-то новое, откроют новые территории, то все наши усилия - не зря»
.
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