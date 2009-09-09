Международный Фестиваль-школа «TERRITORIЯ 2009»

анонс

23 апреля в 19.00 в театре «На Малой Бронной» пройдет нашумевший спектакль по мотивам повести Булата Окуджавы «Будь здоров, школяр!».

Писатель Исаак Бабель был арестован на даче в Переделкине 15 (16) мая 1939 года.

20 декабря 2006

"Наш театр три года болен Достоевским..."

Спектакль "Бесы" по роману Ф.М.Достоевского репетировались в МДТ почти четыре года. Последние репетиции проходили во время августовского путча. Лев Додин(1991 год, август): "Наш театр три года болен Достоевским, этим вечным задавальщиком вопросов, на которые нет ответа.