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Дни памяти Леонида Филатова пройдут в театре «Содружество актеров Таганки»

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Новости театра >>
17 декабря 2016
24 декабря 2016 года советскому и российскому актёру театра и кино, кинорежиссёру, поэту, писателю, публицисту, телеведущему, народному артисту РФ, лауреату Государственной премии РФ в области кино и телевидения и премии «Триумф» Леониду Алексеевичу Филатову исполнилось бы 70 лет. По этому случаю в день его рождения, 24 декабря, в субботу, в 19.00 актёры театра «Содружество актеров Таганки» сыграют спектакль по пьесе Леонида Филатова «Про Федота-стрельца, удалого молодца». А 25 декабря, в воскресенье, в 15.30 на Большой сцене театра состоится встреча друзей, посвящённая памяти Филатова, – «Чтобы помнили...»

Дни памяти Леонида Филатова пройдут в театре «Содружество актеров Таганки»

Среди участников Дня памяти:
- народный артист РСФСР, актёр, режиссёр, художественный руководитель театра «Содружество актеров Таганки» Николай Губенко;
- советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Зинаида Славина;
- заслуженная артистка России Нина Шацкая;
- актёр, режиссёр, драматург, заслуженный артист России Валерий Иванов-Таганский;
- советский и российский автор-исполнитель, музыкант, актёр, народный артист РФ Олег Митяев;
- советский и российский рок-музыкант, поэт и композитор, вокалист, гитарист и основатель группы «СерьГа» Сергей Галанин и другие.

Участники Дня памяти «Чтобы помнили...» поделятся своими воспоминаниями, которые будут сопровождаться видеофрагментами из кинофильмов с участием Леонида Филатова. Артист театра «Содружество актеров Таганки» Владимир Завикторин и его коллеги прочтут избранные произведения Леонида Алексеевича. Ведущими вечера станут артисты театра Мария Федосова и Данила Перов.

Продолжительность Дня памяти – 1 час 30 минут. Вход на встречу 25 декабря свободный. Но необходимо зарегистрироваться по электронному адресу 9151024@mail.ru (Фамилия и имя, количество человек, контактный номер телефона).
На спектакль «Про Федота-стрельца, удалого молодца» билеты продаются в кассах театра, и у билетных партнеров театра в интернете.
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Дни памяти Леонида Филатова пройдут в театре «Содружество актеров Таганки» фотографии
Дни памяти Леонида Филатова пройдут в театре «Содружество актеров Таганки» фотографии
Дни памяти Леонида Филатова пройдут в театре «Содружество актеров Таганки» фотографии
Дни памяти Леонида Филатова пройдут в театре «Содружество актеров Таганки» фотографии
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