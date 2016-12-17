Театр кукол имени Образцова представляет свою версию новогодней истории «Щелкунчик»

Центральный театр кукол имени Сергея Образцова
накануне Нового года представит премьеру спектакля «Щелкунчик»
по знаменитой сказке Гофмана
, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу театра.
Над созданием постановки работали автор сценической версии и постановщик Андрей Лучин
, режиссёр Анатолий Вещиков
, художники Елизавета Дворкина
и Муза Соколова
, художник-конструктор Олег Ермаков
. По словам режиссёра, в спектакле задействованы самые разные виды кукол: теневые, перчаточные, тростевые и тантамарески.
На сцене развернётся немецкий городок, где живут советник медицины Штальбаум
, его маленькая дочка Мари
и её крестный Дроссельмейер
. В этом городке произойдут необыкновенные события: на катке Мари познакомится с юношей, который подарит ей чудесный орех. А советник городского суда, кукольных дел мастер и часовщик Дроссельмейер придумает на рождественский детский праздник сказку про волшебный орех.
Андрей Лучин
: «Мы давно думали о «Щелкунчике» Гофмана. В нашем театре практически нет сценической истории этой сказки. И вот вместе с Анатолием Вещиковым мы решили исправить эту несправедливость и взялись за постановку. В нашей версии мы вернулись к первоисточнику и представляем всю историю, рассказанную Гофманом, а не только ее завершение — празднование Рождества, как это происходит в балете. И, конечно, у нас тоже звучит волшебная музыка Петра Ильича Чайковского, но в современной обработке»
.
Премьера спектакля состоится 17 декабря
на Большой сцене.
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