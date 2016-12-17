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Театр кукол имени Образцова представляет свою версию новогодней истории «Щелкунчик»

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Новости театра >>
17 декабря 2016
Центральный театр кукол имени Сергея Образцова накануне Нового года представит премьеру спектакля «Щелкунчик» по знаменитой сказке Гофмана, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу театра.

Театр кукол имени Образцова представляет свою версию новогодней истории «Щелкунчик»

Над созданием постановки работали автор сценической версии и постановщик Андрей Лучин, режиссёр Анатолий Вещиков, художники Елизавета Дворкина и Муза Соколова, художник-конструктор Олег Ермаков. По словам режиссёра, в спектакле задействованы самые разные виды кукол: теневые, перчаточные, тростевые и тантамарески.

На сцене развернётся немецкий городок, где живут советник медицины Штальбаум, его маленькая дочка Мари и её крестный Дроссельмейер. В этом городке произойдут необыкновенные события: на катке Мари познакомится с юношей, который подарит ей чудесный орех. А советник городского суда, кукольных дел мастер и часовщик Дроссельмейер придумает на рождественский детский праздник сказку про волшебный орех.

Андрей Лучин: «Мы давно думали о «Щелкунчике» Гофмана. В нашем театре практически нет сценической истории этой сказки. И вот вместе с Анатолием Вещиковым мы решили исправить эту несправедливость и взялись за постановку. В нашей версии мы вернулись к первоисточнику и представляем всю историю, рассказанную Гофманом, а не только ее завершение — празднование Рождества, как это происходит в балете. И, конечно, у нас тоже звучит волшебная музыка Петра Ильича Чайковского, но в современной обработке».

Премьера спектакля состоится 17 декабря на Большой сцене.
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Театр кукол имени Образцова представляет свою версию новогодней истории «Щелкунчик» фотографии
Театр кукол имени Образцова представляет свою версию новогодней истории «Щелкунчик» фотографии
Театр кукол имени Образцова представляет свою версию новогодней истории «Щелкунчик» фотографии
Театр кукол имени Образцова представляет свою версию новогодней истории «Щелкунчик» фотографии
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