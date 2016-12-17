Театр кукол имени Образцова представляет свою версию новогодней истории «Щелкунчик»

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22 декабря «Золушка» поздравляет с Новым годом Звёзды мюзикла пожелали зрителям счастья.

21 декабря В Губернском театре Безрукова поставили «Калигулу» без слов В постановке Сергея Землянского заняты драматические актёры, балерины и слабослышащие артисты.

21 декабря Мединский обяжет театры ставить спектакли по русской классике Минкульт РФ будет активно работать над повышением интереса к отечественной литературе.