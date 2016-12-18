Владимир Этуш дебютировал в женской роли в постановке Вахтанговского театра

Премьера спектакля «Бенефис»
, где народный артист СССР Владимир Этуш
впервые играет женщину, состоялась в Театре имени Вахтангова
.
Сценическую версию пьесы Надежды Птушкиной «Пока она умирала»
в Вахтанговском театре
создал заслуженный деятель искусств РФ Владимир Иванов
.
Легендарный артист, недавний лауреат премии «Золотая Маска»
с формулировкой «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства»
, в свои 94
года Этуш
предстаёт перед публикой в новом для себя амплуа. Он появляется на сцене в образе Софьи Ивановны
, главной героини пьесы Птушкиной
.
Также в спектакле заняты артисты Евгений Князев
, Ольга Тумайкина
, Екатерина Симонова
, Сергей Пинегин
и Светана Йозефий
.
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