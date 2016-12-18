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Владимир Этуш дебютировал в женской роли в постановке Вахтанговского театра

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Новости театра >>
18 декабря 2016
Премьера спектакля «Бенефис», где народный артист СССР Владимир Этуш впервые играет женщину, состоялась в Театре имени Вахтангова.

Владимир Этуш дебютировал в женской роли в постановке Вахтанговского театра

Сценическую версию пьесы Надежды Птушкиной «Пока она умирала» в Вахтанговском театре создал заслуженный деятель искусств РФ Владимир Иванов.

Легендарный артист, недавний лауреат премии «Золотая Маска» с формулировкой «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства», в свои 94 года Этуш предстаёт перед публикой в новом для себя амплуа. Он появляется на сцене в образе Софьи Ивановны, главной героини пьесы Птушкиной.

Также в спектакле заняты артисты Евгений Князев, Ольга Тумайкина, Екатерина Симонова, Сергей Пинегин и Светана Йозефий.
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театры
Театр им. Евг.Вахтангова

фотографии >>
Владимир Этуш дебютировал в женской роли в постановке Вахтанговского театра фотографии
Владимир Этуш дебютировал в женской роли в постановке Вахтанговского театра фотографии
Владимир Этуш дебютировал в женской роли в постановке Вахтанговского театра фотографии
Владимир Этуш дебютировал в женской роли в постановке Вахтанговского театра фотографии
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обсуждение >>
№ 3
Театрал   18.12.2016 - 19:10
Или хотя бы добавили этот спектакль в онлайн трансляции театра. читать далее>>
№ 2
Андрей Ляпчев (Омск)   18.12.2016 - 17:48
Целиком и полностью поддерживаю Мартина! читать далее>>
№ 1
Мартин ЛМ   18.12.2016 - 16:15
Хорошо бы, если бы этот спектакль записали на пленку и показали по "Культуре"! К сожалению, не у всех есть возможность посетить театр и полюбоваться на любимого артиста в прекрасно роли. читать далее>>
Всего сообщений: 3
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