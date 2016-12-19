Малый театр возвращается к зрителям

Сегодня, 19 декабря
, после капитального ремонта и реставрации, длившейся с 2011 года, постановкой «Горе от ума»
откроется здание Малого театра
на Театральной площади.
В роли Фамусова предстанет народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин
.
Тамара Михайлова
, директор театра: «По традиции каждый сезон мы открываем спектаклем "Горе от ума" Грибоедова, где заняты ведущие актёры разных поколений Малого. И в день открытия Основного здания на Театральной площади зрители увидят этот спектакль. На сцену в роли Фамусова выйдет художественный руководитель Малого театра, народный артист СССР Юрий Мефодьевич Соломин».
По словам пресс-атташе, те, кому посчастливится сегодня попасть на спектакль, первыми увидят прекрасный зал театра после реставрации с более удобным расположением кресел в зрительном зале: «Новостью для наших зрителей будет появление лифтов, которые теперь смогут помочь пожилым и людям с ограниченными возможностями добраться до нужного этажа, а также Большое новое фойе, где будут проходить концерты оркестра Малого театра и выставки».
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