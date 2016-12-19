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Мультфильм «Умка» перенесли на театральную сцену

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Новости театра >>
19 декабря 2016
24 декабря в 14.00 в Московском областном ТЮЗе состоится премьера спектакля «Умка» в постановке Натальи Лебедевой. Художник – Сергей Тараканов, композитор – Сергей Жуков, автор текстов песен – Алиса Книжек, пластическая режиссура – Алишер Хасанов.

Мультфильм «Умка» перенесли на театральную сцену

Показ посетят худрук театра Нонна Гришаева, а также известные артисты со своими детьми: Мария Порошина, Даниил Спиваковский, Наталья Бочкарёва, Юлия Такшина, Денис Матросов, Алиса Гребенщикова, Эвелина Блёданс, Виктория Тарасова, Иван Жидков, Светлана Пермякова, Катерина Шпица, Алёна Хмельницкая, Юлия Пересильд, Агата Муцениеце, Михаил Полицеймако, Глафира Тарханова и многие другие. Маленьких зрителей перед началом спектакля будут развлекать Дед Мороз, Снегурочка и новогодняя интермедия.

Спектакль «Умка» по рассказам Юрия Яковлева в МОГТЮЗе расширяет театральное пространство для зрителей, знакомя их с результатом соединения театра драматического и театра кукол, музыкального спектакля и праздничного карнавала. Познавательная, смешная, добрая история белого медвежонка Умки, познающего мир, раскрывается в спектакле не только через сюжет, но и через точно вплетённые в игру актёров элементы музыкального театра, через песни и танцы, через условность декораций и костюмов, через игру в игру про жизнь.

Умка уже давно стал символом. С тех самых пор, как в 1969 году Владимиром Пекарем и Владимиром Поповым на студии «Союзмультфильм» был снят первый мультфильм «Умка» по сценарию самого Яковлева. Потом было продолжение «Умка ищет друга». Мультфильмы пользовались огромной популярностью. Особенно зрителям нравились нарисованные образы медвежонка и его мамы-медведицы, музыка Евгения Крылатова и колыбельная в исполнении Аиды Ведищевой.
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Эвелина БлёдансНаталья БочкарёваАида ВедищеваАлиса ГребенщиковаНонна ГришаеваИван ЖидковСергей ЖуковЕвгений КрылатовДенис МатросовАгата МуцениецеВладимир (Вольф) ПекарьЮлия ПересильдСветлана ПермяковаМихаил ПолицеймакоВладимир Попов (VII)Мария ПорошинаДаниил СпиваковскийЮлия ТакшинаВиктория ТарасоваГлафира ТархановаАлёна ХмельницкаяКатерина ШпицаЮрий Яковлев (II)
театры
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Мультфильм «Умка» перенесли на театральную сцену фотографии
Мультфильм «Умка» перенесли на театральную сцену фотографии
Мультфильм «Умка» перенесли на театральную сцену фотографии
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