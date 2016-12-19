Мультфильм «Умка» перенесли на театральную сцену

24 декабря
в 14.00
в Московском областном ТЮЗе
состоится премьера спектакля «Умка»
в постановке Натальи Лебедевой
. Художник – Сергей Тараканов
, композитор – Сергей Жуков
, автор текстов песен – Алиса Книжек
, пластическая режиссура – Алишер Хасанов
.
Показ посетят худрук театра Нонна Гришаева
, а также известные артисты со своими детьми: Мария Порошина
, Даниил Спиваковский
, Наталья Бочкарёва
, Юлия Такшина
, Денис Матросов
, Алиса Гребенщикова
, Эвелина Блёданс
, Виктория Тарасова
, Иван Жидков
, Светлана Пермякова
, Катерина Шпица
, Алёна Хмельницкая
, Юлия Пересильд
, Агата Муцениеце
, Михаил Полицеймако
, Глафира Тарханова
и многие другие. Маленьких зрителей перед началом спектакля будут развлекать Дед Мороз, Снегурочка и новогодняя интермедия.
Спектакль «Умка» по рассказам Юрия Яковлева
в МОГТЮЗе
расширяет театральное пространство для зрителей, знакомя их с результатом соединения театра драматического и театра кукол, музыкального спектакля и праздничного карнавала. Познавательная, смешная, добрая история белого медвежонка Умки, познающего мир, раскрывается в спектакле не только через сюжет, но и через точно вплетённые в игру актёров элементы музыкального театра, через песни и танцы, через условность декораций и костюмов, через игру в игру про жизнь.
Умка уже давно стал символом. С тех самых пор, как в 1969 году Владимиром Пекарем
и Владимиром Поповым
на студии «Союзмультфильм» был снят первый мультфильм «Умка»
по сценарию самого Яковлева
. Потом было продолжение «Умка ищет друга»
. Мультфильмы пользовались огромной популярностью. Особенно зрителям нравились нарисованные образы медвежонка и его мамы-медведицы, музыка Евгения Крылатова
и колыбельная в исполнении Аиды Ведищевой
.
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