Ассоциация театральных критиков
подвела итоги 2016 года.
Человеком года члены АТК почти единодушно назвали Константина Райкина
за смелость и бескомпромиссность в отстаивании свободы творчества.
Помимо него в лонг-лист данной номинации вошли Евгений Миронов
, отмеченный за создание Нового пространства Театра Наций
и уникальную коллекцию режиссёрских имён в афише театра, Инна Соловьёва
- автор выдающегося историко-театрального труда «Первая студия. Второй МХАТ»
, Теодор Курентзис
, на чьём счету художественные и репертуарные достижения Пермской оперы
в 2016 году, и Всеволод Лисовский
, ответственный за серию экспериментальных спектаклей в «Театре.doc»
.
В номинации «Спектакль года»
победу одержал «Князь»
, поставленный Константином Богомоловым
в «Ленкоме»
. Спектакль, по мнению критиков, превзошёл такие постановки, как «Машина Мюллер» Кирилла Серебренникова
, «Травиата» Роберта Уилсона
, «Поле» Дмитрия Волкострелова
, «Русский роман» Миндаугаса Карбаускиса
, «Гроза» Андрея Могучего
, «Барабаны в ночи» Юрия Бутусова
, «Золотой осёл» Бориса Юхананова
, «Разговоры беженцев» Константина Учителя
, «Царь Эдип» Римаса Туминаса
, «Дядя Ваня» Михаила Бычкова
и «Билли Бад» Дэвида Олдена
.
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