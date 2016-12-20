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Ассоциация театральных критиков подвела итоги

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Новости театра >>
20 декабря 2016
Ассоциация театральных критиков подвела итоги 2016 года.

«Князь»

Человеком года члены АТК почти единодушно назвали Константина Райкина за смелость и бескомпромиссность в отстаивании свободы творчества.

Помимо него в лонг-лист данной номинации вошли Евгений Миронов, отмеченный за создание Нового пространства Театра Наций и уникальную коллекцию режиссёрских имён в афише театра, Инна Соловьёва - автор выдающегося историко-театрального труда «Первая студия. Второй МХАТ», Теодор Курентзис, на чьём счету художественные и репертуарные достижения Пермской оперы в 2016 году, и Всеволод Лисовский, ответственный за серию экспериментальных спектаклей в «Театре.doc».

В номинации «Спектакль года» победу одержал «Князь», поставленный Константином Богомоловым в «Ленкоме». Спектакль, по мнению критиков, превзошёл такие постановки, как «Машина Мюллер» Кирилла Серебренникова, «Травиата» Роберта Уилсона, «Поле» Дмитрия Волкострелова, «Русский роман» Миндаугаса Карбаускиса, «Гроза» Андрея Могучего, «Барабаны в ночи» Юрия Бутусова, «Золотой осёл» Бориса Юхананова, «Разговоры беженцев» Константина Учителя, «Царь Эдип» Римаса Туминаса, «Дядя Ваня» Михаила Бычкова и «Билли Бад» Дэвида Олдена.
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«Князь»
«Князь»
Константин Райкин
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№ 1
Слава (Краснодар)   22.12.2016 - 02:32
... Вот как теперь, всё, оказывается , просто. Один наброс известно чего на вентилятор - да без повода даже! - и ты уже человек года! читать далее>>
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