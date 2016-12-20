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Вахтанговцы в 300-й раз отыграли «Мадемуазель Нитуш»

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Новости театра >>
20 декабря 2016
19 декабря актеры театра им. Евгения Вахтангова в 300-й раз отыграли «Мадемуазель Нитуш». Спектакль был впервые представлен на суд зрителя 30 декабря 2004 года и с тех пор с триумфом идет на сцене этого театра.

Труппа спектакля Мадемуазель Нитуш
фото: Валерий Мясников

За время 12-летней жизни «Мадемуазель Нитуш» трижды обновляла свой актерский состав, единственной константой оставалась неподражаемая Мария Аронова в роли начальницы пансиона «Небесные Ласточки». По идее режиссера-постановщика Владимира Иванова и директора театра Кирилла Крока было решено 300 спектакль сделать неповторимым — собрать на одной сцене всех участников постановки со времен её премьеры в 2004 году.

Александр Олешко,Владимир Иванов и Мария Аронова
фото: Валерий Мясников

В итоге у зрителей был уникальный шанс — увидеть три состава одновременно! В роли Денизы блистали — Ольга Немогай, Евгения Крегжде и Нонна Гришаева. Полковников был почти что взвод — Артур Иванов, Владислав Гандрабура и Владимир Симонов. Селестен, он же Флоридор, был един в трех лицах Виктора Добронравова, Александра Олешко и Андрея Удалова. И гусары бравые все как на подбор - Кирилл Рубцов, Александр Галочкин и Андрей Барило (актер театра Сатиры). Директора Оперетты Павел Любимцев, Валерий Ушаков и Денис Самойлов вообще предпочитали появляться сразу втроем, видимо, чтобы своим мощным менеджерским составом попытаться навести мало-мальский порядок в этой праздничной суете, царящей на сцене.

Артур Иванов, Владислав Гандрабура и Владимир Симонов
фото: Валерий Мясников

Сравнивать исполнителей бессмысленно. Каждый из них вложил в персонажа частичку себя, добавил ему своих оттенков, насытил интонационно и окрасил тембрально. Всех без исключения зрители встречали овациями и после спектакля задаривали цветами. Но, безусловно, прима этого действа — Мария Аронова. На ее обаянии и импровизации держится весь каркас, она задает темп и ритм этой постановки, и без нее, конечно, вообразить «Мадемуазель Нитуш» не представляется возможным.

Нонна Гришаева
фото: Валерий Мясников

Хочется пожелать долгой и счастливой жизни спектаклю и еще раз поздравить всех вахтанговцев с заслуженной наградой премии журнала «Театрал» за самую коммерчески успешную постановку - «Мадемуазель Нитуш», которая несмотря на 12-летний солидный театральный стаж продолжает собирать аншлаги и приковывать внимание публики. Так держать!

Александр Олешко
фото: Валерий Мясников

Евгения Нагапетян
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персоны
Мария АроноваНонна ГришаеваАлександр ОлешкоВладимир Симонов
театры
Театр им. Евг.Вахтангова

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