Вахтанговцы в 300-й раз отыграли «Мадемуазель Нитуш»

19 декабря актеры театра им. Евгения Вахтангова в 300-й раз отыграли «Мадемуазель Нитуш». Спектакль был впервые представлен на суд зрителя 30 декабря 2004 года и с тех пор с триумфом идет на сцене этого театра.
фото: Валерий Мясников
За время 12-летней жизни «Мадемуазель Нитуш» трижды обновляла свой актерский состав, единственной константой оставалась неподражаемая Мария Аронова в роли начальницы пансиона «Небесные Ласточки». По идее режиссера-постановщика Владимира Иванова и директора театра Кирилла Крока было решено 300 спектакль сделать неповторимым — собрать на одной сцене всех участников постановки со времен её премьеры в 2004 году.
Сравнивать исполнителей бессмысленно. Каждый из них вложил в персонажа частичку себя, добавил ему своих оттенков, насытил интонационно и окрасил тембрально. Всех без исключения зрители встречали овациями и после спектакля задаривали цветами. Но, безусловно, прима этого действа — Мария Аронова. На ее обаянии и импровизации держится весь каркас, она задает темп и ритм этой постановки, и без нее, конечно, вообразить «Мадемуазель Нитуш» не представляется возможным.
фото: Валерий Мясников
Хочется пожелать долгой и счастливой жизни спектаклю и еще раз поздравить всех вахтанговцев с заслуженной наградой премии журнала «Театрал» за самую коммерчески успешную постановку - «Мадемуазель Нитуш», которая несмотря на 12-летний солидный театральный стаж продолжает собирать аншлаги и приковывать внимание публики. Так держать!
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