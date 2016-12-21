Мединский обяжет театры ставить спектакли по русской классике

Министерство культуры РФ
может вписать в задание детским и драматическим театрам постановку спектаклей по произведениям русских классиков.
Владимир Мединский
: «Надо ли в театрах показывать классику? Я уверен, что надо, но вопрос – как показывать. С одной стороны, не извращая суть, но с другой стороны, интересно, живым языком, в современном ритме. Мы будем стараться подобного рода (условия) вписывать в задание нашим детским театрам, драматическим театрам, возможно, расширим экранизацию классики».
По словам министра культуры, минкульт будет активно работать над повышением интереса к русской классике.
Владимир Мединский: «Но повторю — главное, чтобы это не вызывало изжогу, чтобы это преподносилось, как интересные, увлекательные истории. Это лучшее, что у нас есть в литературе. Многих также подталкивают перечитать ту или иную книгу телесериалы по классическим произведениям».
обсуждение >>