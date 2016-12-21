В Губернском театре Безрукова поставили «Калигулу» без слов

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Минкульт РФ будет активно работать над повышением интереса к отечественной литературе.

20 декабря

Вахтанговцы в 300-й раз отыграли «Мадемуазель Нитуш»

Юбилейный спектакль собрал на сцене всех участников постановки со времен премьеры 2004 года.