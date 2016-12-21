В Губернском театре Безрукова поставили «Калигулу» без слов

Постановка основана на сюжете одноименной пьесы Альбера Камю, а также исторических материалах и сюжетах художественных произведений других авторов. Режиссер-хореограф – Сергей Землянский. Вместе с ним над спектаклем работали художник Максим Обрезков и композитор Павел Акимкин.
Мария Александрова:«Я откликнулась на это предложение, прежде всего, потому что это Сергей Землянский, с которым я уже успела поработать, сыграв в его бессловесном "Ревизоре" в театре им. Ермоловой. Мне интересно с ним работать, я люблю его сочинения. Кроме того, играть в спектаклях драматического театра — это новый важный опыт для профессии. Профессия одна, но ходы разные. В балете у нас чистое пространство, а в драме мы учимся вписываться в декорации. Владение сценическим пространством — это тоже расширение границ профессии.
Общение с артистами с ограниченными возможностями мне кажется очень позитивным. Мы учимся слышать и понимать друг друга, расширяем границы нашего понимания. Мне кажется, что это так важно в нашем непростом мире, в наше непростое время».
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