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В Губернском театре Безрукова поставили «Калигулу» без слов

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Новости театра >>
21 декабря 2016
23 и 24 декабря в Московском Губернском театре под руководством Сергея Безрукова состоится премьера необычного пластического спектакля «Калигула», где вместе с драматическими актерами и балеринами Большого театра заняты слабослышащие артисты.



Постановка основана на сюжете одноименной пьесы Альбера Камю, а также исторических материалах и сюжетах художественных произведений других авторов. Режиссер-хореограф – Сергей Землянский. Вместе с ним над спектаклем работали художник Максим Обрезков и композитор Павел Акимкин.

Основой стиля wordless, в котором работает режиссёр, стало создание художественного образа не только с помощью пластики тела и ярких музыкальных акцентов, но и использованием танцевальных элементов. Поэтому совершенно естественно, что Землянский пригласил в работу солисток Большого театра — приму-балерину Марию Александрову и балерину Марию Богданович. В спектакле также заняты Катерина Шпица, Равшана Куркова, Станислав Бондаренко, Илья Малаков, Всеволод Болдин, Вера Шпак, Максим Тиунов и другие актёры.

Мария Александрова: «Я откликнулась на это предложение, прежде всего, потому что это Сергей Землянский, с которым я уже успела поработать, сыграв в его бессловесном "Ревизоре" в театре им. Ермоловой. Мне интересно с ним работать, я люблю его сочинения. Кроме того, играть в спектаклях драматического театра — это новый важный опыт для профессии. Профессия одна, но ходы разные. В балете у нас чистое пространство, а в драме мы учимся вписываться в декорации. Владение сценическим пространством — это тоже расширение границ профессии.
Общение с артистами с ограниченными возможностями мне кажется очень позитивным. Мы учимся слышать и понимать друг друга, расширяем границы нашего понимания. Мне кажется, что это так важно в нашем непростом мире, в наше непростое время».
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В Губернском театре Безрукова поставили «Калигулу» без слов фотографии
В Губернском театре Безрукова поставили «Калигулу» без слов фотографии
В Губернском театре Безрукова поставили «Калигулу» без слов фотографии
В Губернском театре Безрукова поставили «Калигулу» без слов фотографии
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