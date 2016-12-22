«Золушка» поздравляет с Новым годом

Российская постановка бродвейского мюзиклапорадует чудесами в новогодние праздники не только на сцене, но и за её пределами. В украшенном по-новогоднему фойе театра гостей показа будет ждать пара хрустальных туфелек Золушки, исполняющих желания. Там же, в холле театра, специально под Новый год установлены волшебные часы — ровно такие же, как в замке Принца. А ещё зрители смогут сфотографироваться в роскошной карете Золушки.