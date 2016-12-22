«Золушка» поздравляет с Новым годом

Российская постановка бродвейского мюзикла «Золушка»
порадует чудесами в новогодние праздники не только на сцене, но и за её пределами. В украшенном по-новогоднему фойе театра гостей показа будет ждать пара хрустальных туфелек Золушки, исполняющих желания. Там же, в холле театра, специально под Новый год установлены волшебные часы — ровно такие же, как в замке Принца. А ещё зрители смогут сфотографироваться в роскошной карете Золушки.
Юлия Ива (Золушка): «В преддверии года Петуха я хочу пожелать вам яркого, красочного, весёлого, суперпозитивного праздника, крепчайшего здоровья, вдохновения, любви, семейного счастья и обалденнейшего настроения. И приглашаю всех на наш замечательный, потрясающе добрый, весёлый мюзикл «Золушка», который дарит всем нам веру в чудо и волшебство!»
Павел Левкин (Принц Тофер): «Новый год — это, прежде всего, вера в чудо! Загадывайте желания и ничего не бойтесь, а мюзикл «Золушка» докажет вам, что всё возможно, мечты сбываются!»
Елена Чарквиани (Фея Крестная): «Наступающий 2017 год по Восточному календарю - год Петуха, а значит, он обещает быть ярким, бодрым, красивым и в хорошем смысле - непредсказуемым. Желаю всем нашим зрителям здоровья, успехов в начинаниях и исполнения всех заветных желаний - как и в нашем добром и волшебном мюзикле «Золушка», который дарит и детям и взрослым веру в то, что всё на свете возможно!»
Алёна Хмельницкая (Мадам): «Друзья, в преддверии Нового года приглашаю вас на мюзикл «Золушка», где я исполняю роль Мачехи. Мы очень ждём вас в новогодние каникулы — спектакли будут идти два раза в день. Приходите всей семьей, приводите детей и мы подарим вам сказку! С наступающим Новым годом!»
обсуждение >>