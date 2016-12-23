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Евгений Миронов стал «Ивановым»

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Новости театра >>
23 декабря 2016
23 и 24 декабря в Государственном Театре Наций под руководством народного артиста РФ Евгения Миронова состоится премьера спектакля по пьесе Антона Чехова «Иванов» в постановке Тимофея Кулябина. Заглавную роль исполнит сам Миронов, а его партнёрами стали Чулпан Хаматова, Игорь Гордин, Елизавета Боярская, Виктор Вержбицкий и другие актёры. Сценография и костюмы выполнены художником Олегом Головко. Драматург проекта - Роман Должанский.

Евгений Миронов стал «Ивановым»

Постановку выпускают сразу к трём юбилеям: 130-летию первой премьеры «Иванова», 50-летию Евгения Миронова и 10-летию назначения актёра художественным руководителем Театра Наций.

Работа над спектаклем длилась 2 года. Изначально режиссёром должен был стать директор знаменитого парижского театра «Одеон» Люк Бонди, но из-за скоропостижной кончины швейцарского режиссера в ноябре прошлого года постановка оказалась под угрозой. Положение спас Тимофей Кулябин, поставивший в Театре Наций «#сонетышекспира» и «Электру». Это не первое обращение постановщика к Чехову. Полгода назад «Три сестры», поставленные им без единого слова (актёры общаются на языке немых) в новосибирском «Красном факеле», были признаны критиками главным событием российского сезона и стали открытием Венского театрального фестиваля.

Тимофей Кулябин: «Действие нашего "Иванова" происходит в наше время. То есть мы ставим перед собой ту же задачу, что и Чехов: рассказать историю из сегодняшней реальности - и вывести на сцену среднестатистического человека. Как если бы сейчас некий драматург написал про среднего чиновника, у которого депрессия и который не справился с обстоятельствами. Ну, жену разлюбил - а она ещё смертельно больна. Долгов наделал, а платить нечем. Ну, любовница появилась. А он не справился - сгорел. И тут уже неважно, сердце остановилось или застрелился...
Я с самого начала старался удержать Евгения от того, чтобы придумать, как Иванова играть и как всё строить. Не надо играть ни шулера, ни запутавшегося человека: в нём есть и то, и другое - сам автор так швыряет его в разные стороны. Роль очень сложная. Вопрос ведь не столько о смысле жизни, вопрос о другом: "Почему я не могу жить, не ответив на вопрос, зачем я живу?"»
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