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Москвичам представят костюмы из Большого театра

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Новости театра >>
26 декабря 2016
Добрый волшебник Владимир Сычёв приглашает вас и ваших детей в Музей Чудесной Реальности мира Щелкунчика.

Москвичам представят костюмы из Большого театра

Искусство и игра вместе - актуальный запрос; великолепный ответ на него дали создатели этой выставки. Каждый маленький путешественник получает чудесный орех, которым он изменяет мир Орехового города - зажигает фонари, включает ёлку, общается с жителями, решает задачки. По итогам он получает именную грамоту, в которой содержатся все его достижения.

Владимир Сычёв утверждает, что Музей Чудесной Реальности подготовил приятную деятельность для каждого, поэтому его интересно посещать всей семьёй. Малышам - интересные «вертелки», ребятам постарше - «лазалки» по огромному шкафу и сказочной улице, горки, бассейны и мышиный тир. Взрослым наверняка понравится расследование в стиле Дэна Брауна про деятельность основанного Гофманом мистического Орехового Ордена.

И на десерт вас ждут настоящие экспонаты Большого театра из реквизита «Щелкунчика»: костюмы, пуанты, эскизы костюмов и декораций, программки и билеты. Ольга Кишнева и артисты балета предложат интересную танцевальную программу.

По словам создателей проекта, Музей Чудесной Реальности не имеет постоянного места прописки: как настоящее Чудо, он перемещается по миру без ограничений и появляется то там, то здесь, показывая части своей экспозиции всем желающим. Первым местом проявления Музея Чудесной Реальности стал Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства, который располагается в Москве, на улице Делегатской, дом 3.

Подробная информация о Музее Чудесной Реальности мира Щелкунчика - на официальном сайте проекта.
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Москвичам представят костюмы из Большого театра фотографии
Москвичам представят костюмы из Большого театра фотографии
Москвичам представят костюмы из Большого театра фотографии
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