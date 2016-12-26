Москвичам представят костюмы из Большого театра

Добрый волшебник Владимир Сычёв
приглашает вас и ваших детей в Музей Чудесной Реальности мира Щелкунчика
.
Искусство и игра вместе - актуальный запрос; великолепный ответ на него дали создатели этой выставки. Каждый маленький путешественник получает чудесный орех, которым он изменяет мир Орехового города - зажигает фонари, включает ёлку, общается с жителями, решает задачки. По итогам он получает именную грамоту, в которой содержатся все его достижения.
Владимир Сычёв
утверждает, что Музей Чудесной Реальности
подготовил приятную деятельность для каждого, поэтому его интересно посещать всей семьёй. Малышам - интересные «вертелки», ребятам постарше - «лазалки» по огромному шкафу и сказочной улице, горки, бассейны и мышиный тир. Взрослым наверняка понравится расследование в стиле Дэна Брауна
про деятельность основанного Гофманом
мистического Орехового Ордена.
И на десерт вас ждут настоящие экспонаты Большого театра
из реквизита «Щелкунчика»
: костюмы, пуанты, эскизы костюмов и декораций, программки и билеты. Ольга Кишнева
и артисты балета предложат интересную танцевальную программу.
По словам создателей проекта, Музей Чудесной Реальности
не имеет постоянного места прописки: как настоящее Чудо, он перемещается по миру без ограничений и появляется то там, то здесь, показывая части своей экспозиции всем желающим. Первым местом проявления Музея Чудесной Реальности стал Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства
, который располагается в Москве
, на улице Делегатской, дом 3
.
Подробная информация о Музее Чудесной Реальности мира Щелкунчика
- на официальном сайте
проекта.
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