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"Маяковка" готовится к "Изгнанию"

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Новости театра >>
27 декабря 2016
Театр "Маяковского" представляет первую премьеру 2017 года - спектакль по пьесе Марюса Ивашкявичюса в постановке Миндаугаса Карбаускиса.

Премьера 3, 4, 12, 24 февраля 2017 года на Сцене на Сретенке

Изгнание
фото: Алексей Трусевич

Персонажи спектакля в поисках лучшей жизни приехали в столицу Великобритании. Для них в этом упоительном слове «Лондон» было сосредоточено все: мечты, надежды, вера в будущее. Но этот город, как и любой мегаполис, не благоволит к чужакам, да и уязвимые в своем бесправии мигранты оказываются слишком легкой добычей для более ушлых представителей городских низов. Но главная проблема кроется даже не в обстоятельствах, а во внутреннем конфликте героев с самими с собой.

Кого-то сложности ломают, кого-то – делают сильнее, кто-то изначально готов бегать за утками на охоте - быть гончей собакой, зато в резиденции королевы, а у кого-то все же есть амбиции.

Лейтмотивом спектакля является композиция Freddie Mercury «God is heavy».

Изгнание
фото: Алексей Трусевич

У главного героя спектакля – Бена (Вячеслав Ковалев) – амбиции есть. Он идеалист, выбравший слишком сложный путь и всю жизнь ему следовавший. Бен проходит свой непростой путь вместе с Фредди Меркьюри. Именно Фредди становится для него лучшим другом и причиной многих открытий и испытаний.

Перед нами исповедь маленького человека, который прошел большой путь. Не смотря на удары судьбы за эти 12 лет пребывания в Лондоне, Бен не предает своих идей, главная из которых – желание стать Человеком.

Изгнание
фото: Алексей Трусевич

В ролях: Вячеслав Ковалев, Иван Кокорин, Юрий Коренев, Евгений Матвеев, Алексей Сергеев, Денис Денисов, Анастасия Дьячук, Михаил Кремер, Анастасия Мишина
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Вячеслав Ковалёв

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